Separação, volta com o ex ou novo amor? Veja como será a vida amorosa dos signos na reta final de 2025

Entenda o que cada trânsito traz em 2025 e como aproveitar o temido período retrógrado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 16:16

Signos no amor
Signos no amor Crédito: Reprodução

Em 2025, o planeta das relações, da beleza e da harmonia faz um caminho intenso pelo Zodíaco, incluindo um período retrógrado que promete revisões profundas na vida afetiva.

Cada passagem de Vênus por um signo colore nossos relacionamentos com uma energia diferente: às vezes mais livre, às vezes mais intensa, outras vezes mais romântica.

  • A seguir, confira o calendário completo dos trânsitos de Vênus em 2025 e descubra como aproveitar cada fase.

  • Vênus em Aquário: até 3 de janeiro
    O ano começa com um clima leve e desapegado. Vênus em Aquário valoriza a amizade, a troca intelectual e a liberdade dentro das relações. É um ótimo período para fortalecer vínculos sem perder sua individualidade.

  • Vênus em Peixes: 3 de janeiro a 4 de fevereiro
    Aqui o amor ganha tons de poesia. Com Vênus em Peixes, a sensibilidade e o romantismo ficam no ar. Há mais empatia e compaixão, mas também risco de idealizar demais as pessoas. Cuidado para não se perder em ilusões.

  • Vênus em Áries (pré-retrógrado): 4 de fevereiro a 27 de março
    O amor ganha ritmo acelerado e um toque de paixão impulsiva. A vontade de conquistar é intensa, mas pode faltar paciência. É o momento de agir com coragem, mas sem atropelar os sentimentos dos outros.

  • Vênus retrógrado em Áries e Peixes: 1º de março a 12 de abril
    Essa é uma das fases mais importantes do ano. Quando Vênus fica retrógrado, o universo pede pausa, revisão e consciência.

Durante esse período:

  1. Antigos amores podem reaparecer.
  2. Padrões afetivos se repetem para serem resolvidos.
  3. É tempo de rever valores, tanto emocionais quanto financeiros.
  4. Nada de decisões definitivas, o foco aqui é refletir, curar e reavaliar.

  • Vênus em Peixes (retrógrado e direto): 27 de março a 30 de abril
    Durante a retrogradação, emoções profundas emergem. Pode haver perdão, reconciliações e também despedidas necessárias. Depois do dia 12 de abril, com Vênus direto, a energia volta a fluir e o amor ganha uma nova clareza espiritual.

  • Vênus retorna a Áries (pós-retrógrado): 30 de abril a 6 de junho
    Agora é ação com propósito. Depois de tantas revisões, vem a coragem de decidir o que (e quem) realmente vale a pena. É o momento de agir com o coração e assumir o comando da sua vida afetiva.

  • Vênus em Touro: 6 de junho a 4 de julho
    O amor se torna mais estável e prazeroso. Vênus está em casa em Touro, favorecendo relações seguras e sensuais. É tempo de construir, fortalecer laços e apreciar os pequenos prazeres da vida a dois.

  • Vênus em Gêmeos: 4 a 31 de julho
    Leveza e diversão dominam o ar. As conversas fluem, os flertes se multiplicam e a curiosidade dita o ritmo das relações. Um ótimo momento para quem quer se comunicar melhor no amor ou conhecer alguém interessante.

  • Vênus em Câncer: 31 de julho a 25 de agosto
    O foco é o cuidado emocional. Vênus em Câncer traz acolhimento, proteção e desejo de vínculos verdadeiros. Relações familiares e amorosas se fortalecem, mas é preciso evitar o apego excessivo.

  • Vênus em Leão: 25 de agosto a 19 de setembro
    Prepare-se para brilhar! Vênus em Leão traz paixão, autoestima e vontade de viver o amor de forma grandiosa. É tempo de expressar sentimentos, valorizar quem você é e celebrar o prazer de estar apaixonado.

  • Vênus em Virgem: 19 de setembro a 13 de outubro
    O amor se mostra nos detalhes. Gestos simples, cuidado e organização fazem toda a diferença. Relações estáveis ganham força, e novas conexões podem nascer de afinidades práticas e sinceras.

  • Vênus em Libra: 13 de outubro a 6 de novembro
    Diplomacia e charme dominam o período. Com Vênus em seu signo de regência, o amor pede harmonia e equilíbrio. Ideal para acordos, reconciliações e momentos a dois cheios de beleza e cumplicidade.

  • Vênus em Escorpião: 6 a 30 de novembro
    Intensidade total. Os sentimentos se aprofundam, os desejos vêm à tona e as relações se tornam transformadoras. Vênus em Escorpião pede entrega, mas também confiança e transparência emocional.

  • Vênus em Sagitário: 30 de novembro a 24 de dezembro
    O amor ganha liberdade e aventura. Viagens, reencontros e experiências novas aquecem os corações. É hora de expandir horizontes e deixar o amor fluir sem tantas regras.

  • Vênus em Capricórnio: 25 de dezembro a 17 de janeiro de 2026
    Fechando o ano com maturidade, Vênus em Capricórnio traz estabilidade e compromisso. É tempo de consolidar planos, estruturar o que começou e transformar promessas em atitudes concretas.

Como aproveitar os trânsitos de Vênus em 2025

  • Acompanhe seu mapa pessoal: veja em qual casa Vênus está passando para entender como o amor se manifesta em sua vida.
  • Celebre cada fase: Vênus muda de signo, e com ela, muda o tom do amor. Permita-se viver as diferentes cores e ritmos que o coração pode ter ao longo do ano.

