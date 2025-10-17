Acesse sua conta
Nada flui na sua vida? Seu signo oculto pode estar bloqueando sua energia

Você sabia que partes da sua personalidade podem estar “presas” sem se mostrar?

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:15

Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco
Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco Crédito: Reprodução

Você já abriu seu Mapa Astral e percebeu que um signo simplesmente não aparece nas Casas? Não se preocupe, isso é mais comum do que você imagina e pode revelar muito sobre sua personalidade. Os astrólogos chamam esses signos de interceptados, e eles indicam aspectos de você que podem estar escondidos, aguardando o momento certo para se manifestar.

O que são signos interceptados?

Um signo interceptado é aquele que não ocupa o início de nenhuma Casa do seu Mapa Astral. Ou seja, ele fica “preso” dentro da Casa, sem tocar as linhas que marcam seu início. Mas isso não significa que você não tenha esse signo ou suas características, todos os 12 signos e 10 planetas fazem parte do seu Mapa, sempre.

O fenômeno acontece porque o tamanho das Casas varia de pessoa para pessoa, dependendo do horário e local de nascimento. Em algumas regiões, uma Casa pode englobar dois signos completos, fazendo com que um fique totalmente dentro da Casa e o outro fique interceptado. E atenção: sempre que um signo está interceptado, o signo oposto também está.

Como descobrir se você tem signos interceptados

  • 1. Acesse seu Mapa Astral online, criando um perfil com sua data, hora e local de nascimento.
  • 2. Gere o Mapa e vá até a opção “Signos nas Casas”.
  • 3. Se algum signo aparecer repetido em duas Casas diferentes, há interceptação. Por exemplo, se Gêmeos aparece em duas Casas e Leão não aparece em nenhuma, Leão está interceptado.
  • 4. Verifique também os planetas: um asterisco ao lado do número da Casa indica que um planeta está no final da Casa e pode ativar o signo interceptado.

O que significa ter um signo interceptado?

Ter um signo interceptado não é algo negativo, é um convite para se conhecer melhor. Essa energia existe dentro de você, mas pode não fluir naturalmente.

Veja as características dos signos

Dificuldade de acesso: Aspectos do signo interceptado podem não se manifestar facilmente no dia a dia. Por exemplo, Leão interceptado pode dificultar a expressão de autoconfiança e brilho pessoal.

Planetas ajudam a ativar: Se um planeta está dentro do signo interceptado, ele atua como uma chave que desperta essa energia. Sem planetas, a energia continua latente, mas pode ser acessada com atenção e consciência.

Quando a energia do signo interceptado se manifesta?

A boa notícia é que essa energia “preso” não fica inativa para sempre. Trânsitos de planetas lentos, como Júpiter, Saturno e Plutão, podem “abrir a porta” do signo interceptado, trazendo mudanças e oportunidades para expressar qualidades que antes pareciam adormecidas.

Por exemplo: alguém com Aquário interceptado na Casa 4 pode ter dificuldade de se libertar de padrões familiares, mas quando Júpiter passou por Aquário, essa pessoa pode ter sentido uma vontade intensa de mudança e conquistado mais independência.

As 3 qualidades de cada signo

O poder dos signos interceptados

Ter signos interceptados é um convite para explorar partes escondidas da sua personalidade. Ao entender essas energias, você aprende a lidar com desafios e a despertar talentos que estavam silenciosos.

O segredo é acolher essas partes de você, permitindo que se expressem de forma consciente. Quando isso acontece, sua vida se torna mais autêntica, equilibrada e cheia de potencial.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

