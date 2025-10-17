ASTROLOGIA

4 signos recebem sinais poderosos do universo hoje (17 de outubro)

O universo envia sinais de cura e crescimento; veja quem sente a energia hoje

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:00

Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta sexta-feira, dia 17 de outubro, a energia convida quatro signos a refletir sobre o caminho percorrido e perceber o quanto cresceram ao lidar com experiências passadas. Não se trata de reviver a dor, mas de reconhecer a evolução e permitir que a cura aconteça de forma concreta. O universo lembra que cada desafio enfrentado teve propósito e que você está mais forte do que nunca.

Gêmeos: Você recebe hoje um sinal claro de que sua jornada de crescimento é válida. É hora de reconhecer que a autocobrança excessiva já ocupou espaço demais e praticar mais amor-próprio. Valorize sua singularidade e permita que suas experiências passadas se transformem em aprendizado, não em peso. O universo te lembra que você é capaz e merecedora de celebrar suas conquistas.

Leão: Hoje, uma mensagem direta ao coração indica que suas feridas antigas não definem mais quem você é. O foco está no respeito próprio: ao olhar para si com compaixão, você atrai energia positiva e oportunidades que confirmam seu valor. Este é o momento de sonhar grande, se permitir arriscar e viver intensamente, com confiança e autenticidade.

Virgem: O sinal que você recebe hoje reforça que cura não significa perfeição, mas aceitação — principalmente de si mesma. A fase de julgamento intenso já ficou para trás. Hoje, reconheça o progresso que você já fez e permita-se momentos de pausa. Cada esforço seu, feito com paciência e graça, conta. A transformação está em andamento, e você está exatamente onde precisa estar.

Capricórnio: Hoje o universo envia um aviso de que é hora de se liberar de antigos fardos. Você não precisa carregar peso que não lhe serve mais. Reconhecer que o passado não define quem você é abre espaço para a verdadeira transformação. Ao deixar ir, você descobre a força de ser simplesmente você mesma, mais leve e alinhada com o presente.