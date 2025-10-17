ASTROLOGIA

Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)

Horóscopo do dia promete clareza e coragem; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 03:00

A energia desta sexta-feira, 17 de outubro, traz um chamado à ação consciente. Cada signo é convidado a ouvir sua própria voz e agir com autenticidade. Há uma atmosfera de clareza suave, como se a vida pedisse um passo - pequeno, mas verdadeiro - em direção ao que realmente importa. A coragem silenciosa e a escuta interior são as grandes forças do dia. Veja a previsão do "Times of India".

Áries: Um pequeno risco pode mudar tudo. Hoje, não espere o momento certo, crie-o. Um passo, por menor que pareça, tem o poder de transformar sua energia e abrir novos caminhos. Você carrega o fogo dentro de si; agora é hora de usá-lo com intenção. O medo da ação só existe até o primeiro movimento.

Dica cósmica: Confie na sua primeira ideia corajosa.

Touro: Permita-se querer mais, sem culpa. Hoje não é dia de se contentar com o mínimo. Seu coração pede algo novo - mais amor, mais leveza, mais beleza. Escute esse chamado sem se julgar. Desejar o melhor não é egoísmo, é autoestima. Um simples gesto pode sinalizar ao universo que você está pronta para receber.

Dica cósmica: Siga seu desejo, sem pedir desculpas por isso.

Gêmeos: Observe o que faz você hesitar. Nesse ponto de dúvida, existe algo valioso tentando ser ouvido. Hoje não exige pressa, mas presença. Você não precisa resolver tudo, apenas perceber o que é verdadeiro. A clareza virá devagar, como quem chega sem alarde, mas chega.

Dica cósmica: Pergunte a si mesma o que é real agora.

Câncer: Falar o que sente será libertador. O dia favorece a sinceridade, especialmente em assuntos que ficaram engasgados. Não é preciso um grande discurso, apenas verdade. Quando você expressa o que guardou, o peso se dissolve. A leveza chega quando a honestidade ocupa o lugar do medo.

Dica cósmica: Diga o que é verdadeiro, mesmo que com poucas palavras.

Leão: O começo do dia definirá o tom das horas seguintes. Evite mergulhar em ruídos ou distrações logo ao acordar. Seu poder vem da presença, não da pressa. Um instante de silêncio pela manhã pode se transformar na sua maior força ao longo do dia.

Dica cósmica: Comece o dia em silêncio e veja como tudo muda.

Virgem: Estar presente vale mais do que planejar o futuro. A tentação de controlar cada detalhe pode ser forte, mas a vida pede entrega. Você não está atrasada, está exatamente no ritmo certo. Quando parar de medir o tempo, perceberá o quanto já avançou.

Dica cósmica: Confie no hoje, sem se antecipar ao amanhã.

Libra: A perfeição não é o que faz o dia valer a pena. Hoje, aceite as pequenas imperfeições como parte da beleza. A paz pode estar em algo simples, como um gesto gentil ou uma conversa leve. Deixe o equilíbrio natural acontecer, ele não precisa ser forçado.

Dica cósmica: Valorize o simples; é ali que mora a harmonia.

Escorpião: Sua calma será sua maior força. Mesmo diante de provocações ou incertezas, escolha o silêncio que traz sabedoria. Você não precisa reagir para provar nada. O verdadeiro poder está em permanecer centrada, mesmo quando o mundo balança.

Dica cósmica: Respire antes de responder e verá tudo com clareza.

Sagitário: A clareza de hoje depende do descanso de ontem. Sua mente precisa de pausa para enxergar o caminho com nitidez. A pressa rouba o foco; o repouso o devolve. Permita-se parar sem culpa, o descanso também é um ato de coragem.

Dica cósmica: Durma bem; o amanhã recompensa quem desacelera.

Capricórnio: Nada está atrasado. Hoje pode despertar comparações, mas lembre-se: o que é seu tem o próprio tempo. Cada passo que você deu conta, mesmo o mais lento, construiu algo. Não force o fluxo, ele já está a seu favor.

Dica cósmica: Foque apenas no próximo passo.

Aquário: O modo como você começa o dia vai definir seu ritmo. Escolha iniciar com consciência, sem se jogar no automático. Um pensamento calmo pela manhã se transforma em ações firmes à tarde. É assim que você cria um ciclo de poder e serenidade.

Dica cósmica: Comece o dia devagar, mas com intenção.

Peixes: O silêncio de hoje guarda respostas. Resista à vontade de se distrair; a intuição fala nas pausas. Dentro da quietude, uma resposta suave se revela - talvez não traga todas as certezas, mas trará a direção.