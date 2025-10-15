ASTROLOGIA

3 signos vão receber grana inesperada nos próximos dias; veja rituais para atrair mais dinheiro

Dois rituais simples e poderosos podem potencializar energia da atração

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:00

Os astros anunciam um período fértil para ganhos financeiros, e três signos estarão especialmente favorecidos. A energia de Vênus e Júpiter se une para abrir caminhos de crescimento, reconhecimento e oportunidades inesperadas. Além disso, dois rituais simples e poderosos podem potencializar o fluxo da abundância para todos que desejam fortalecer a fé na prosperidade.

Touro

Com o regente Vênus em bom aspecto, Touro entra em uma fase de colheita. O que foi plantado com esforço começa a dar retorno. Novas oportunidades de negócios ou parcerias podem surgir de onde menos se espera. A energia da estabilidade e do merecimento está ao seu favor, especialmente se agir com calma e sabedoria.

Leão

O brilho leonino volta a ser recompensado. A sorte se alinha à coragem, e tudo o que envolve visibilidade, liderança e talento pessoal tende a render frutos financeiros. Convites e reconhecimentos chegam de forma natural. Este é o momento de confiar na própria força e expandir o que já está dando certo.

Capricórnio

A constância e o foco em resultados colocam Capricórnio no centro das oportunidades. Um projeto antigo pode finalmente sair do papel, ou uma proposta promissora pode surgir de um contato profissional. O dinheiro vem acompanhado de responsabilidade e amadurecimento. A energia de Saturno garante solidez aos ganhos.

Ritual 1: Banho de louro e canela para prosperidade

Ferva um litro de água e adicione três folhas de louro e uma pitada de canela em pó. Espere esfriar, coe e jogue do pescoço para baixo após o banho normal, mentalizando o dinheiro fluindo livremente na sua vida. Ao final, diga: “Eu decreto que a abundância me encontra e permanece comigo. Está feito, está selado, está decretado.”

Ritual 2: O envelope da multiplicação

Pegue um envelope dourado ou amarelo e coloque dentro uma nota de qualquer valor junto com um papel escrito: “O universo multiplica o que tenho e me abençoa com prosperidade constante.” Guarde o envelope na carteira por sete dias e, ao final, doe a nota a alguém que precise. O gesto ativa o ciclo da generosidade, que é o primeiro passo para receber mais.

