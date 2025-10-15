ASTROLOGIA

Signos de Câncer e Peixes sofrerão baque e abalo emocional que vão transformar a vida de ambos

O céu indica que o desconforto é apenas o empurrão que faltava para uma nova fase de evolução pessoal

Nem toda dor vem para destruir. Algumas chegam para despertar. A astrologia desta semana aponta uma virada intensa para dois signos que podem sentir o peso de um baque emocional, mas que vão sair disso mais fortes e conscientes. O céu indica que o desconforto é apenas o empurrão que faltava para uma nova fase de evolução pessoal.

Câncer

Os cancerianos podem viver dias de abalo emocional, especialmente em situações que envolvem família, amizades antigas ou relações afetivas que já vinham pedindo mais clareza. Um reencontro inesperado, uma conversa pendente ou até uma decepção podem mexer profundamente com o seu emocional.

Por mais difícil que pareça, essa fase tem um propósito claro: te ensinar a colocar limites e não se culpar por priorizar a própria paz. A vida está te pedindo mais autonomia emocional e menos dependência de quem não oferece o mesmo em troca. Câncer amadurece quando entende que cuidar dos outros é bonito, mas cuidar de si é essencial.

O aprendizado vem justamente do desapego. Depois do susto, você vai perceber o quanto cresceu. E o que parecia fim vai se revelar um começo, mais leve, mais verdadeiro e mais seu.

Peixes

Peixes também enfrenta uma semana de virada. A sensibilidade natural do signo estará à flor da pele, o que pode trazer confusões, mal-entendidos e uma sensação de cansaço emocional. É possível que você precise lidar com frustrações no trabalho ou se afastar de pessoas que não vibram na mesma frequência que você.

Mas há algo de curativo nessa dor. Ela vai te obrigar a criar estrutura, definir limites e entender que sensibilidade não precisa ser sinônimo de fragilidade. Peixes aprende, nesta fase, a transformar emoção em força.

Esse baque vai te mostrar que é possível manter o coração aberto sem se perder nas emoções dos outros. Ao final da semana, você estará mais centrado, com uma clareza nova sobre o que quer e sobre quem realmente te faz bem.

