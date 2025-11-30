Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Solteira! Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação

Ivete Sangalo abriu o quarto show da tão aguardada turnê Clareou, dedicada exclusivamente ao samba

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 18:44

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O verão ainda nem começou oficialmente, mas já deu as caras neste domingo (30) no Wet Salvador, onde Ivete Sangalo abriu o quarto show da tão aguardada turnê Clareou, dedicada exclusivamente ao samba. Ao subir no palco, a cantora declarou: “Salvador, sua filha tá em casa”.

Ivete iniciou a apresentação com Marechera, homenagem à sua trajetória no samba e à musa inspiradora da turnê, Clara Nunes. Em seguida, emendou sucessos como Curtindo a Vida, do grupo Bom Gosto, mantendo o público animado durante toda a apresentação.

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 12
Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação por Arisson Marinho/CORREIO

A noite promete ser longa: além do show de mais de três horas, os fãs poderão conferir participações especiais de Psirico, É o Tchan, Xanddy Harmonia e Liniker.

O projeto Clareou estreou em outubro e já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Após a capital baiana, a turnê segue para Porto Alegre, encerrando os primeiros quatro shows do projeto.

Ex-namorados de Ivete Sangalo

Depois do relacionamento com Valente, Ivete engatou um namoro com o empresário Marcus Braga, em 2006, que durou apenas até 2007. por Reprodução | Caras
Outro empresário que Ivete Sangalo namorou foi Felipe Simão, em 2008, mas o relacionamento durou apenas poucos meses. Felipe tem um histórico de ter namorado outras famosas como Alinne Moraes, Fernanda Paes Leme e Luana Piovani. por Reprodução | O Globo
O namoro com Marcelo Valente foi um dos mais polêmicos, por causa da diferença de idade. Na época, Ivete tinha 33 anos, e Marcelo, apenas 19. O relacionamento durou apenas dois meses, começando em março de 2005 e terminando em maio do mesmo ano. por Divulgação | Quem
Ivete se aventurou até mesmo em um romance internacional, com o modelo sérvio Andrija Bikic, em 2007. O relacionamento só durou até 2008. por Reprodução | TV Foco
Ivete e Daniel Cady se conheceram por acaso, em 2008, quando o nutricionista descansava enquanto nada em um píer na Baía de Todos os Santos. Os dois oficializaram a relação em 2011, na residência dos dois no Corredor da Vitória, em Salvador. por Reprodução | Instagram
Em 2002, Ivete engatou um namoro com o músico Davi Moraes, e no final do mesmo ano, os dois se casaram. O relacionamento terminou em 2004. por Reprodução | X (Twitter)
O namoro de Ivete e Huck foi bem breve, apenas 6 meses. O término aconteceu na virada de 1999 para 2000. Hoje, Ivete e o apresentador mantêm um bom relacionamento profissional, contando com aparições da cantora no programa dele. por Divulgação
1 de 7
Depois do relacionamento com Valente, Ivete engatou um namoro com o empresário Marcus Braga, em 2006, que durou apenas até 2007. por Reprodução | Caras

LEIA MAIS 

Daniel, ex de Ivete, mostra músculos ao reaparecer pela 1ª vez depois de anunciar separação

Ivete "tá solteira, mas não tá sozinha"?

Internautas lembram constrangimento recente de Ivete Sangalo com pergunta sobre Daniel Cady

De Luciano Huck a empresários: relembre os amores de Ivete Sangalo

Separação de Ivete Sangalo reacende teoria da 'maldição do clipe'; veja quem faz parte da lista

Leia mais no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos

Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos
Imagem - O universo avisa: descubra qual o seu dia da sorte no mês de dezembro (e o que fazer nele)

O universo avisa: descubra qual o seu dia da sorte no mês de dezembro (e o que fazer nele)

MAIS LIDAS

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
01

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor

Imagem - Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista
02

Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista

Imagem - Quem é Daniel Zezza, fotógrafo e homem trans que ficou noivo da deputada federal Erika Hilton
03

Quem é Daniel Zezza, fotógrafo e homem trans que ficou noivo da deputada federal Erika Hilton

Imagem - Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade
04

Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade