APOIO DO PÚBLICO

Solteira! Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação

Ivete Sangalo abriu o quarto show da tão aguardada turnê Clareou, dedicada exclusivamente ao samba

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 18:44

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O verão ainda nem começou oficialmente, mas já deu as caras neste domingo (30) no Wet Salvador, onde Ivete Sangalo abriu o quarto show da tão aguardada turnê Clareou, dedicada exclusivamente ao samba. Ao subir no palco, a cantora declarou: “Salvador, sua filha tá em casa”.

Ivete iniciou a apresentação com Marechera, homenagem à sua trajetória no samba e à musa inspiradora da turnê, Clara Nunes. Em seguida, emendou sucessos como Curtindo a Vida, do grupo Bom Gosto, mantendo o público animado durante toda a apresentação.

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador com casa cheia e recebe apoio dos fãs após separação 1 de 12

A noite promete ser longa: além do show de mais de três horas, os fãs poderão conferir participações especiais de Psirico, É o Tchan, Xanddy Harmonia e Liniker.

O projeto Clareou estreou em outubro e já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Após a capital baiana, a turnê segue para Porto Alegre, encerrando os primeiros quatro shows do projeto.