AMORES

De Luciano Huck a empresários: relembre os amores de Ivete Sangalo

Cantora baiana teve diversos relacionamentos, alguns com recaídas

Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 22:13

Cantora teve relacionamentos com várias figuras públicas Crédito: Reprodução | Extra

Que Ivete Sangalo é namoradeira não é uma novidade. A cantora, que anunciou o término com Daniel Cady, nesta quinta-feira (27), após 17 anos juntos, já teve relacionamentos com diversos famosos, alguns considerados até mesmo improváveis por alguns internautas, como foi o caso do breve namoro da artista com Luciano Huck.

Além do apresentador do Domingão com Huck, Ivete já teve relacionamentos com Davi Moraes, filho do músico de Moraes Moreira, um dos nomes mais importantes do Carnaval da Bahia. Além do empresário milionário Marcus Braga. Confira os amores que passaram pela vida de Veveta: