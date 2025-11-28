VÍDEO

'Quem é essa aí, papai?': meme de Ivete Sangalo volta a viralizar após anúncio de separação

Cena de ciúme em show no Réveillon de Guarajuba virou um dos maiores memes de 2016

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:49

'Quem é essa aí, papai?': meme de Ivete Sangalo volta a viralizar após anúncio de separação Crédito: Reprodução/YouTube

O anúncio do fim do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady reacendeu um dos momentos mais emblemáticos e divertidos da trajetória do casal: o dia em que Ivete, em pleno palco, soltou o clássico “Quem é essa aí, papai?”. Quase uma década depois, o episódio continua firme na memória dos fãs e voltou a ganhar circulação nas redes após a confirmação de que os dois decidiram seguir caminhos diferentes.



O caso aconteceu na virada de 2016, durante o Réveillon de Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia. Enquanto conversava com o público, Ivete percebeu que uma mulher próxima ao camarote interagia animadamente com Daniel. Sem perder o timing (e muito menos a personalidade), ela fez o comentário ao microfone:

“Quem é essa aí, papai? Tá cheia de assunto, hein?”. Logo depois, com aquele humor típico da cantora, completou: “Vou passar a mão nela.”

O tom era leve, mas o público identificou ali um toque real de ciúmes e o Brasil inteiro abraçou a brincadeira. Em poucos dias, a frase virou remix, meme, figurinha, estampa de camiseta e um bordão eterno das redes sociais.

Anos mais tarde, a própria Ivete contou que não imaginava que a repercussão seria tão grande. Em entrevista ao Podpah, relembrou o episódio com bom humor: “Uma filha da… [risos]. Foi dificílimo pra mim! Foi a primeira vez que vi Daniel exposto em rede nacional. Brinquei, mas no dia seguinte estavam cobrando ele.”

Em conversa com Angélica, na GNT, ela também revelou que chegou a ser criticada por não admitir publicamente que sentiu ciúmes: “Disse que tinha sido uma brincadeira e fui esquartejada porque não assumi a expectativa das pessoas.”

O anúncio da separação

Na noite desta quinta-feira (27), os fãs levaram um susto ao ver Ivete e Daniel publicando um comunicado conjunto e discreto no Instagram. Sem usar palavras como “divórcio” ou “separação”, o casal informou que decidiu encerrar o relacionamento após uma história de quase 17 anos.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes”, diz o texto.

Eles frisaram que a decisão se deu com diálogo e cuidado, pediram privacidade e reforçaram que continuam unidos pelo bem-estar dos três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.

O choque foi maior porque, no último Carnaval, Ivete havia se declarado ao vivo para Daniel, brincando sem pudor sobre o relacionamento.

“Eu estou casada com ele há 17 anos, e tem 17 anos que a madeira deita!”, disse na ocasião, arrancando gritos da multidão.

Sempre muito aberta ao falar sobre a vida íntima, Ivete transformava as histórias com o marido em momentos de humor, fosse no palco, em lives ou em entrevistas. Por isso, o comunicado desta quinta-feira gerou surpresa e confusão entre os seguidores, que lotaram as redes de mensagens de apoio.