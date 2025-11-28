Acesse sua conta
'Quem é essa aí, papai?': meme de Ivete Sangalo volta a viralizar após anúncio de separação

Cena de ciúme em show no Réveillon de Guarajuba virou um dos maiores memes de 2016

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:49

'Quem é essa aí, papai?': meme de Ivete Sangalo volta a viralizar após anúncio de separação Crédito: Reprodução/YouTube

O anúncio do fim do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady reacendeu um dos momentos mais emblemáticos e divertidos da trajetória do casal: o dia em que Ivete, em pleno palco, soltou o clássico “Quem é essa aí, papai?”. Quase uma década depois, o episódio continua firme na memória dos fãs e voltou a ganhar circulação nas redes após a confirmação de que os dois decidiram seguir caminhos diferentes.

O caso aconteceu na virada de 2016, durante o Réveillon de Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia. Enquanto conversava com o público, Ivete percebeu que uma mulher próxima ao camarote interagia animadamente com Daniel. Sem perder o timing (e muito menos a personalidade), ela fez o comentário ao microfone:

“Quem é essa aí, papai? Tá cheia de assunto, hein?”. Logo depois, com aquele humor típico da cantora, completou: “Vou passar a mão nela.”

O tom era leve, mas o público identificou ali um toque real de ciúmes e o Brasil inteiro abraçou a brincadeira. Em poucos dias, a frase virou remix, meme, figurinha, estampa de camiseta e um bordão eterno das redes sociais.

Ivete Sangalo & Daniel Cady

Anos mais tarde, a própria Ivete contou que não imaginava que a repercussão seria tão grande. Em entrevista ao Podpah, relembrou o episódio com bom humor: “Uma filha da… [risos]. Foi dificílimo pra mim! Foi a primeira vez que vi Daniel exposto em rede nacional. Brinquei, mas no dia seguinte estavam cobrando ele.”

Em conversa com Angélica, na GNT, ela também revelou que chegou a ser criticada por não admitir publicamente que sentiu ciúmes: “Disse que tinha sido uma brincadeira e fui esquartejada porque não assumi a expectativa das pessoas.”

O anúncio da separação

Na noite desta quinta-feira (27), os fãs levaram um susto ao ver Ivete e Daniel publicando um comunicado conjunto e discreto no Instagram. Sem usar palavras como “divórcio” ou “separação”, o casal informou que decidiu encerrar o relacionamento após uma história de quase 17 anos.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes”, diz o texto.

Eles frisaram que a decisão se deu com diálogo e cuidado, pediram privacidade e reforçaram que continuam unidos pelo bem-estar dos três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

O choque foi maior porque, no último Carnaval, Ivete havia se declarado ao vivo para Daniel, brincando sem pudor sobre o relacionamento.

“Eu estou casada com ele há 17 anos, e tem 17 anos que a madeira deita!”, disse na ocasião, arrancando gritos da multidão.

Sempre muito aberta ao falar sobre a vida íntima, Ivete transformava as histórias com o marido em momentos de humor, fosse no palco, em lives ou em entrevistas. Por isso, o comunicado desta quinta-feira gerou surpresa e confusão entre os seguidores, que lotaram as redes de mensagens de apoio.

Procurada pelo CORREIO, a equipe da cantora informou que o comunicado postado no Instagram é a única manifestação oficial: “Não teremos nenhum posicionamento. O que eles gostariam de dizer está no post. Obrigada pela compreensão.”

