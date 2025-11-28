Acesse sua conta
Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente

Cantora brincou e interagiu com os fãs como de costume

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:25

Ivete realizou publi nesta sexta-feira (28)
Ivete realizou publi nesta sexta-feira (28) Crédito: Reprodução | Instagram

Após anunciar a separação de Daniel Cady através de uma publicação conjunta no Instagram, a cantora fez a primeira aparição nesta sexta-feira (28). A artista apareceu na varanda do Pereira Restaurante acenando para os fãs. Ivete teria ido ao local para fazer uma campanha de publicidade para uma marca.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um fã a chama de “coisa linda” e outros também elogiam a cantora que diz “eu sou bonita, eu sempre fui, eu já fui melhor”. Um dos fãs chega a falar sobre o embate do jogo do Bahia e do Vitória.

“Eu vou usar minha camisa hoje”, diz a cantora que é torcedora do Vitória. Em seguida, uma fã joga uma bolsa de palha, um presente para a cantora. “Obrigada”, diz Ivete e acena, saindo do local.

Separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Através de um comunicado, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do relacionamento, apesar de não usarem a palavra “separação” de maneira explícita. Na publicação, os dois destacam a história construída ao longo de 17 anos e afirmam que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo.

O pedido por privacidade também chamou atenção, e de acordo com ele, a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos. Nos comentários, os fãs se mostraram confusos com o tom do comunicado, exatamente pelo texto evitar termos diretos como “divórcio” ou “separação”, parte do público questionou se, de fato, se tratava do fim da relação, o que já era especulado por fãs nas redes sociais. A maioria lamentou a notícia e enviou mensagens de apoio à família, conhecida pela simpatia e carisma com o público, que os acompanha há anos nas redes sociais, shows e eventos.

Confira texto na íntegra:

Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filho”.

