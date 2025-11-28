Acesse sua conta
Última postagem de Ivete Sangalo com Daniel Cady teve declaração e elogios: 'Um papai desses viu'

Cantora e nutricionista divulgaram comunicado anunciando que não seguem mais como um casal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:41

Daniel Cady e Ivete Sangalo
Daniel Cady e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo e Daniel Cady pegaram muita gente de surpresa ao anunciar a separação, em uma publicação conjunta nas redes sociais na última quinta-feira (27). Os dois estavam juntos há 17 anos e são pais de três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. Após a postagem, fãs invadiram o Instagram da cantora e perceberam que ela não compartilhava uma foto com o nutricionista há alguns meses.

A última postagem do casal foi feita em agosto, no Dia dos Pais. Na ocasião, Veveta postou fotos ao lado do agora ex-marido e fez uma declaração para ele. "Um papai desses viu. Sorte dos meus filhos ter um cara que é um Norte, um exemplo, retidão e com raízes sólidas e profundas. Viva @danielcady, viva todos os papais do mundo! Um viva especial a todas as mamães que jogam nas 11 e são mamães e papais ao mesmo tempo", escreveu.

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais

No texto compartilhado por Ivete e Daniel na última quinta-feira (27), eles pediram respeito e privacidade para lidar com o momento, afirmando que a decisão foi um acordo entre os dois.

"Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível", diz a mensagem.

Ivete Sangalo Separação Daniel Cady

