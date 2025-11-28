LUTO

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Corpo de Débora Maia foi localizado por uma funcionária nesta sexta-feira (28)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:17

A sexta-feira (28) começou com uma notícia devastadora para a família de Mel Maia. Débora Maia, mãe da atriz, foi encontrada morta em seu apartamento, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, aos 53 anos. A informação foi confirmada à pela equipe de imprensa da artista.

Segundo relatos, o corpo foi localizado pela empregada da família, no banheiro do imóvel onde Débora vivia. A confirmação oficial veio por meio de um comunicado enviado pela assessoria e também compartilhado por Mel nas redes sociais.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito”, diz o texto.

A despedida de Débora está marcada para este sábado (29) no Crematório da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro. O velório deve começar às 12h15, e a cremação está prevista para ocorrer às 15h15.

Débora era mãe de duas jovens: Mel, de 20 anos, e Yasmin Maia, de 24. Apesar de a relação entre ela e Mel ter passado por um afastamento no último ano, após o fim do casamento de Débora com Luciano Souza, pai das meninas, a empresária continuava acompanhando e celebrando as conquistas profissionais da filha nas redes sociais. Durante boa parte da carreira de Mel, foi a própria Débora quem atuou como empresária e assessora da atriz.

Mesmo muito jovem, Mel Maia vem construindo uma trajetória sólida na TV e no streaming. Seu projeto mais recente é a série Os Donos do Jogo, produção da Netflix. Na trama, ela interpreta Mirna Guerra Moraes, uma das figuras centrais da disputa pelo controle do jogo do bicho no Rio. Mirna é apresentada como uma herdeira ambiciosa, determinada a modernizar o império da família enquanto enfrenta o machismo da alta cúpula e a rivalidade intensa com a irmã, Suzana. O papel tem sido apontado como um marco na carreira da atriz, por exigir uma postura mais madura e totalmente diferente de seus trabalhos anteriores.