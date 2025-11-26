Acesse sua conta
Donos do Jogo: veja quem são as pessoas reais que inspiraram personagens da série da Netflix

Seriado brasileiro chegou ao top 10 da plataforma em 47 países

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08:11

Profeta da série e o bicheiro Bernardo Bello
Profeta da série e o bicheiro Bernardo Bello Crédito: Divulgação e Reprodução/TV Globo

Lançada no final de outubro, a série "Os Donos do Jogo" rapidamente subiu ao topo do ranking da Netflix no Brasil e de outros países. A série aposta em ação, intrigas familiares e crítica social para construir uma narrativa fictícia sobre os bastidores do jogo do bicho e das máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro.

Embora recorra a referências históricas, a produção deixa claro que nenhum personagem é reprodução fiel de figuras reais. Os nomes são alterados, as famílias são inventadas e até escolas de samba deixam de ser mencionadas. O enredo acompanha quatro grupos - Moraes, Guerra, Fernandez e Saad - que travam disputas por herança, liderança e território, enquanto segredos e rivalidades dão ritmo às tensões internas.

É nesse cenário que surgem personagens inspirados, ainda que não oficialmente, em nomes conhecidos da contravenção no Rio. A seguir, veja como a série reinterpreta essas figuras públicas.

Personagens e suas inspirações

Quem é quem em Os Donos do Jogo

Galego (Chico Diaz) é inspirado em Castor de Andrade por Reprodução
Suzana Guerra (Giullia Buscacio) e Mirna Guerra (Mel Maia) são inspiradas em Tamara e Shanna Garcia por Divulgação e Reprodução
Búfalo (Xamã) é inspirado em Zé Personal por Reprodução
Leila Fernandez (Juliana Paes) é inspirada em Sabrina Harrouche Garcia por Divulgação e Reprodução
Jorge Guerra (Roberto Pirillo) é inspirado em Miro Garcia por Divulgação e Reprodução
Profeta da série e o bicheiro Bernardo Bello por Divulgação e Reprodução/TV Globo
Coelho (Stepan Nercessian) é inspirado no bicheiro Piruinha por Divulgação/Netflix | Reprodução/Globoplay
Santiago Fernandez (Henrique Barreira) é inspirado em Gabriel David, presidente da Liesa por Divulgação e Reprodução
Renzo (Bruno Mazzeo) e Marcinho (Tuca Andrada) são inspirados no bicheiro Rogério de Andrade por Divulgação e Reprodução
1 de 9
Galego (Chico Diaz) é inspirado em Castor de Andrade por Reprodução

Galego (Chico Diaz) - inspirado em Castor de Andrade

Castor, histórico patrono do Bangu e da Mocidade Independente, foi um dos bicheiros mais influentes do país. Galego surge como um dos fundadores da cúpula na trama, respeitado e vaidoso, elementos que lembram a imagem pública do contraventor. Mesmo assim, sua história é totalmente adaptada para a ficção.

Suzana Guerra (Giullia Buscacio) e Mirna Guerra (Mel Maia) - inspiradas em Tamara e Shanna Garcia

As irmãs da série refletem a luta feminina por espaço em um ambiente tradicionalmente masculino, ecoando episódios da trajetória das filhas de Maninho Garcia, que assumiram parte das atividades da família após o assassinato do pai em 2004. Na ficção, o conflito aparece sob outros nomes e sem referências diretas a locais ou escolas de samba.

Búfalo (Xamã) - inspirado em Zé Personal

Conhecido por assumir pontos de apostas após se casar com Shanna Garcia, Zé Personal ganha ecos na construção de Búfalo, que também cresce ao unir-se a uma herdeira. A versão da série apresenta o personagem como lutador de MMA, uma estilização do interesse real por academia. Até sua morte segue uma motivação inspirada em investigações reais, mas narrada de forma romanesca.

Leila Fernandez (Juliana Paes) - inspirada em Sabrina Harrouche Garcia

Leila é retratada como uma mulher inteligente, influente e estratégica, papel que remete à imagem de Sabrina, viúva de Maninho, reconhecida por sua força dentro do círculo familiar.

Jorge Guerra (Roberto Pirillo) - inspirado em Miro Garcia

Miro, chamado de “Bradesco da Contravenção” e ligado ao carnaval, é apontado como uma das principais inspirações do patriarca da família Guerra. Alguns espectadores também identificam traços de Anísio, tradicional patrono da Beija-Flor. Na série, o personagem aparece debilitado, mas ainda poderoso e temido — uma fusão ficcional dessas referências.

Profeta (André Lamoglia) - inspirado em Bernardo Bello

A construção do personagem mistura elementos atribuídos a Maninho Garcia — especialmente o temperamento explosivo — com a ascensão por casamento associada à trajetória de Bello. Na trama, Profeta simboliza o jovem ambicioso que cresce pela força e pelo carisma, sem reproduzir literalmente nenhuma história.

Coelho (Stepan Nercessian) - inspirado em José Caruzzo Escafura, o Piruinha

Figura popular e conhecida por ter dezenas de filhos, Piruinha inspira a personalidade expansiva e afetiva de Coelho. Ainda assim, o arco do personagem segue totalmente recriado, sem ligações diretas com acontecimentos reais.

A série assumiu o topo do ranking de séries em língua não inglesa mais vistas da Netflix. Em outubro, o seriado chegou ao top 10 de 47 países, liderando no Brasil, Paraguai, Portugal e nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. A segunda temporada está confirmada, mas ainda sem data definida. 

Renzo (Bruno Mazzeo) e Marcinho (Tuca Andrada) - inspirados em Rogério de Andrade

A dupla Renzo e Marcinho traz referências ao bicheiro Rogério de Andrade, um dos nomes mais influentes da contravenção carioca nas últimas décadas. Na série, eles assumem posições estratégicas nos negócios e mantêm relações familiares e políticas que lembram, de forma ficcional, a articulação de poder atribuída a Rogério. Assim como nos demais casos, os nomes, os vínculos e os acontecimentos são reinventados, mas o perfil de atuação os aproxima da figura real.

Santiago Fernandez (Henrique Barreira) - inspirado em Gabriel David, presidente da Liesa

Santiago aparece como o jovem executivo que busca modernizar estruturas tradicionais ligadas ao carnaval, numa espécie de renovação geracional dentro da família Fernandez. Essa construção guarda semelhanças com a trajetória de Gabriel David, atual presidente da Liesa, conhecido por sua postura empresarial e pela atuação na gestão das escolas de samba. A série, porém, adapta totalmente o contexto e altera ligações familiares e profissionais para manter a narrativa ficcional.

