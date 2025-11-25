SALVADOR

Santo Antônio Além do Carmo recebe show gratuito em homenagem ao Novembro Negro

Evento será nesta quinta-feira (27), a partir das 19h, no coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23:20

Largo de Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Divulgação

A segunda edição do show Dona Salvadora - Cantos Ancestrais terá o Novembro Negro como mote para apresentação da sambadeira e mestra da Cultura Popular. O evento será no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro de Salvador, na próxima quinta-feira (27), às 19h. O show será gratuito e contará com a participação do músico Pedrão Abib e do grupo Pipoca com Côco.

Dona Salvadora levará seus sambas, rezas, pontos e cantos de trabalho, que traduzem as vivências únicas da cantora natural do Baixo-Sul do Estado. A noite será embalada pela celebração da memória negra personificada na voz da artista.

No repertório, Dodora, como é carinhosamente apelidada, apresenta suas canções acompanhada pelo diretor musical Amadeu Alves (violão) e pelo time de músicos: Peu Souza (bandolim), Tito Fukunaga (flauta), Maestro Rayala (percussão) e Juliana Alves (voz). “Acorda mamãe”, “No pé da Ladeira” e “Flor da Laranjeira” serão algumas da músicas presentes.

Produzido pela Diversom, o encontro é o segundo de uma série de apresentações da mestra que acontecem mensalmente no bairro central da cidade e contará com interpretação simultânea em Libras.

Sobre Dona Salvadora

Nascida em Taperoá, no Baixo Sul da Bahia, Dona Salvadora, de 69 anos, cresceu entre roçados de feijão e casas de farinha, onde aprendeu os cantos ancestrais que hoje ecoa em palcos e rodas culturais. Durante 50 anos, ela também atuou como ambulante em feiras populares, experiência que moldou sua visão de mundo e a poética presente em suas canções.

Cantora, compositora, rezadeira e sambadeira de voz marcante, Salvadora já dividiu palco com grandes nomes como Margareth Menezes, Raimundo Sodré, As Ganhadeiras de Itapuã, Amadeu Alves, Juliana Ribeiro, Pierre Onassis, Pedrão Abib, além do Grupo Botequim.