Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Santo Antônio Além do Carmo recebe show gratuito em homenagem ao Novembro Negro

Evento será nesta quinta-feira (27), a partir das 19h, no coreto do Largo do Santo Antônio Além do Carmo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23:20

Largo de Santo Antônio Além do Carmo
Largo de Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Divulgação

A segunda edição do show Dona Salvadora - Cantos Ancestrais terá o Novembro Negro como mote para apresentação da sambadeira e mestra da Cultura Popular. O evento será no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro de Salvador, na próxima quinta-feira (27), às 19h. O show será gratuito e contará com a participação do músico Pedrão Abib e do grupo Pipoca com Côco.

Dona Salvadora levará seus sambas, rezas, pontos e cantos de trabalho, que traduzem as vivências únicas da cantora natural do Baixo-Sul do Estado. A noite será embalada pela celebração da memória negra personificada na voz da artista.

Dona Salvadora - Cantos Ancestrais

Dona Salvadora por Fabíola Campos
Pipoca com Coco por Divulgação
Pedrão Abib por Divulgação
Largo de Santo Antônio Além do Carmo por Divulgação
1 de 4
Dona Salvadora por Fabíola Campos

No repertório, Dodora, como é carinhosamente apelidada, apresenta suas canções acompanhada pelo diretor musical Amadeu Alves (violão) e pelo time de músicos: Peu Souza (bandolim), Tito Fukunaga (flauta), Maestro Rayala (percussão) e Juliana Alves (voz). “Acorda mamãe”, “No pé da Ladeira” e “Flor da Laranjeira” serão algumas da músicas presentes.

Produzido pela Diversom, o encontro é o segundo de uma série de apresentações da mestra que acontecem mensalmente no bairro central da cidade e contará com interpretação simultânea em Libras.

Sobre Dona Salvadora

Nascida em Taperoá, no Baixo Sul da Bahia, Dona Salvadora, de 69 anos, cresceu entre roçados de feijão e casas de farinha, onde aprendeu os cantos ancestrais que hoje ecoa em palcos e rodas culturais. Durante 50 anos, ela também atuou como ambulante em feiras populares, experiência que moldou sua visão de mundo e a poética presente em suas canções.

Cantora, compositora, rezadeira e sambadeira de voz marcante, Salvadora já dividiu palco com grandes nomes como Margareth Menezes, Raimundo Sodré, As Ganhadeiras de Itapuã, Amadeu Alves, Juliana Ribeiro, Pierre Onassis, Pedrão Abib, além do Grupo Botequim.

O projeto Dona Salvadora – Cantos Ancestrais é uma realização contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia, com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

Tags:

Salvador Santo Antônio Além do Carmo Samba

Mais recentes

Imagem - Burnout materno: veja como funciona o esgotamento gerado pelo trabalho doméstico e maternidade

Burnout materno: veja como funciona o esgotamento gerado pelo trabalho doméstico e maternidade
Imagem - Conheça a penalidade que expulsa mulheres do mercado de trabalho

Conheça a penalidade que expulsa mulheres do mercado de trabalho
Imagem - Receitas com chia: 4 opções saudáveis e ricas em proteínas para o café da manhã

Receitas com chia: 4 opções saudáveis e ricas em proteínas para o café da manhã

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho
01

Léo Santana e Lore revelam quem são os padrinhos do segundo filho

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
02

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
03

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje