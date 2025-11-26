CULTURA COREANA

K-pop deve chegar de norte a sul do Brasil

K-Beat Entertainment amplia rota de turnês de artistas sul-coreanos no Brasil, e Salvador está inclusa

from20 e HELLO GLOOM durante a turnê All Eyes On Me, que passou por oito cidades brasileiras, incluindo Salvador Crédito: Tatiane Soares

Com a expansão da cultura pop sul-coreana no Brasil, tornou-se frequente a apresentação de grupos musicais e atores de K-dramas, principalmente em São Paulo. Para estreitar ainda mais a relação entre a Coreia do Sul e o Brasil, a empresa K-Beat Entertainment chama atenção nesse cenário por sua proposta de levar o K-pop de Norte a Sul do país, diversificando as atrações. A empresa acaba de anunciar, para janeiro de 2026, shows da cantora Yerin — ex-integrante do grupo feminino GFriend — no Brasil. A turnê está sendo organizada e, em seu perfil no Instagram, a agência abriu interação com o público para definir as cidades brasileiras que entrarão na rota.

A K-Beat já trouxe ao Brasil o grupo NTX, que visitou dez cidades com a turnê Our Track, entre junho e julho deste ano, e a dupla HELLO GLOOM e from20, que, em outubro, fez shows em oito cidades brasileiras — incluindo Salvador — com a turnê All Eyes On Me. A intenção da K-Beat é ampliar cada vez mais o número de locais para os próximos projetos, contemplando todas as regiões do país. Apesar de shows e apresentações acontecerem, na maior parte das vezes, no Sudeste, já se sabe que há, em todo o Brasil, admiradores do K-pop e da cultura sul-coreana — e nem sempre as pessoas têm condições de sair de suas cidades e se deslocar até outros estados para participar dos eventos.

Junwon Park, cofundador da K-Beat, trabalhou no Centro Cultural Coreano do Brasil antes de criar a empresa de entretenimento, onde sua missão era apresentar a cultura sul-coreana de forma ampla ao mercado brasileiro. Ele, então, levou esse propósito para a K-Beat. “Meu principal objetivo é trazer para mais perto essa possibilidade de experienciar shows de K-pop e eventos relacionados à cultura coreana para o público que abraça e demonstra interesse pelo assunto”, frisa.

Além de considerar os pedidos do público, o processo de escolha dos lugares que irão receber os eventos passa também por uma avaliação sobre as casas de show disponíveis. É preciso verificar se esses espaços estão aptos e possuem condições suficientes para receber um show — e cada detalhe é estudado para que o evento aconteça conforme o planejado.

Por enquanto, a atuação da K-Beat Entertainment prioriza o K-pop, mas, como a intenção é divulgar a cultura de forma abrangente, Junwon Park não descarta a ideia de realizar fanmeetings com atores ou atrizes e promover outros eventos que coloquem em evidência a cultura do seu país por aqui.

Encantos retribuídos

Os artistas coreanos que visitam o Brasil também têm demonstrado apreciação pelo público local e pelas belezas naturais de cada cidade. A dupla HELLO GLOOM e from20, por exemplo, aproveitou cada minuto da estada em Salvador para conhecer a capital, visitar pontos turísticos como o Pelourinho, apreciar o mar e até curtir a noite no Rio Vermelho.

“Em Salvador, fomos a um bar e escutamos músicas por lá. Acho que havia umas seis ou sete pessoas sentadas, tocando seus instrumentos e músicas que acredito serem tradicionais do Brasil. Acho que são nesses momentos que eu me inspiro bastante. Observando as pessoas cantando e dançando alegremente, lembrei que também comecei minhas músicas dessa forma. Tanto que até gravei aqueles momentos e enviei para meu amigo produtor, dizendo: ‘será que não é assim que podemos viver também?’ E, sim, foi bem divertido”, conta HELLO GLOOM.

Já o cantor from20 afirma que o que mais lhe chamou a atenção foi o fato de não haver divisão por faixa etária ou entre sexos. “Eram todos cheios de empolgação, dançando juntos naquele ambiente. Havia senhores e senhoras de idade aproveitando o momento de forma muito natural, como se aquilo fosse algo comum na vida deles. Ao ver essa cena, pensei que, se eu tivesse filhos, não seria ruim trazê-los para experimentar parte da vida deles no Brasil também. Foi uma cena adorável, admirável, e as pessoas pareciam estar tão felizes que eu não pude deixar de pensar assim. Isso foi memorável para mim”, diz.

Interesse musical

Além das gastronomia e da alegria dos brasileiros, a música é algo que chama muito a atenção dos artistas coreanos. Durante a passagem pelo país, eles ouviram artistas do país e gravaram vídeos reagindo às músicas — conteúdos que podem ser vistos no perfil da K-Beat no Instagram. Em um deles, o MC Fioti deixou comentários, o que despertou a curiosidade para conhecê-lo melhor e, quem sabe, pensar em uma parceria.