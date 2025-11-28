Acesse sua conta
Separação de Ivete Sangalo reacende teoria da 'maldição do clipe'; veja quem faz parte da lista

Comunicado sobre a separação foi feito por Ivete Sangalo e Daniel Cady na noite desta quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:30

Separação de Ivete Sangalo reacende teoria da 'maldição do clipe'; veja quem faz parte da lista 

A separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady abriu novamente uma discussão antiga que sempre volta à tona nas redes: a suposta "maldição" do clipe Localizei. Assim que o anúncio do fim da relação foi publicado pelos dois, internautas rapidamente resgataram o vídeo lançado pela cantora em 2020, que reuniu diversos casais famosos em cenas românticas.

Na época, a ideia era simples: cada casal gravaria um beijo diante da câmera para simbolizar afeto, parceria e conexão. Muitos dos participantes continuam juntos, como Angélica e Luciano Huck, Gilberto Gil e Flora Gil, Claudia Leitte e Márcio Pedreira, Ludmilla e Brunna Gonçalves, além de Lulu Santos e Clebson Teixeira.

Mas uma parte considerável dos casais do clipe acabou se separando, inclusive a própria Ivete, o que fez o público reviver a teoria de que o vídeo seria “amaldiçoado”. 

Ivete Sangalo & Daniel Cady

Entre os nomes citados pelos fãs estão:

  • Ana Maria Braga e Johnny Lucet
  • André Marques e ex-namorada
  • Bela Gil e João Paulo Demasi
  • Didi Wagner e Fred
  • Sabrina Sato e Duda Nagle
  • Fábio Porchat e Nataly Mega
  • Iza e Sérgio Santos
  • Mariana Rios e Lucas Kalil
  • Caio Blat e Luisa Arraes
  • Fernando Zor e Maiara
  • Silva e o ex-namorado
  • Preta Gil e Rodrigo Godoy
  • Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

A lista, que já circulava há algum tempo, voltou a ganhar força após a decisão de Ivete e Cady vir a público.

O anúncio da separação

Na noite desta quinta-feira (27), Ivete Sangalo e Daniel Cady comunicaram oficialmente que não seguem mais como casal. O texto foi publicado simultaneamente nas redes dos dois e, apesar de não usar palavras como “separação” ou “divórcio”, confirmou que a relação romântica chegou ao fim após 17 anos.

“Com respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes”, diz um trecho da nota. Eles também ressaltaram que continuam unidos pelo bem-estar dos três filhos; Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

O comunicado ainda reforça que o processo está sendo conduzido com cuidado e discrição: “Precisamos de respeito com esse momento e pedimos serenidade para atravessar essa transição da melhor forma possível.”

A publicação gerou dúvidas entre alguns fãs, que acharam o texto subjetivo demais. Mesmo assim, a maioria lamentou o fim do relacionamento e enviou mensagens de carinho ao ex-casal.

Procurada pelo CORREIO, a equipe de Ivete afirmou que não haverá nenhuma declaração adicional além do comunicado divulgado.

“Não teremos nenhum posicionamento. O que eles gostariam de dizer está no post. Obrigada pela compreensão”, respondeu a assessoria.

