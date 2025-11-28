Separação de Ivete Sangalo reacende teoria da 'maldição do clipe'; veja quem faz parte da lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:30
A separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady abriu novamente uma discussão antiga que sempre volta à tona nas redes: a suposta "maldição" do clipe Localizei. Assim que o anúncio do fim da relação foi publicado pelos dois, internautas rapidamente resgataram o vídeo lançado pela cantora em 2020, que reuniu diversos casais famosos em cenas românticas.
Na época, a ideia era simples: cada casal gravaria um beijo diante da câmera para simbolizar afeto, parceria e conexão. Muitos dos participantes continuam juntos, como Angélica e Luciano Huck, Gilberto Gil e Flora Gil, Claudia Leitte e Márcio Pedreira, Ludmilla e Brunna Gonçalves, além de Lulu Santos e Clebson Teixeira.
Mas uma parte considerável dos casais do clipe acabou se separando, inclusive a própria Ivete, o que fez o público reviver a teoria de que o vídeo seria “amaldiçoado”.
Ivete Sangalo & Daniel Cady
A lista, que já circulava há algum tempo, voltou a ganhar força após a decisão de Ivete e Cady vir a público.
Na noite desta quinta-feira (27), Ivete Sangalo e Daniel Cady comunicaram oficialmente que não seguem mais como casal. O texto foi publicado simultaneamente nas redes dos dois e, apesar de não usar palavras como “separação” ou “divórcio”, confirmou que a relação romântica chegou ao fim após 17 anos.
“Com respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes”, diz um trecho da nota. Eles também ressaltaram que continuam unidos pelo bem-estar dos três filhos; Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.
Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady
O comunicado ainda reforça que o processo está sendo conduzido com cuidado e discrição: “Precisamos de respeito com esse momento e pedimos serenidade para atravessar essa transição da melhor forma possível.”
A publicação gerou dúvidas entre alguns fãs, que acharam o texto subjetivo demais. Mesmo assim, a maioria lamentou o fim do relacionamento e enviou mensagens de carinho ao ex-casal.
Procurada pelo CORREIO, a equipe de Ivete afirmou que não haverá nenhuma declaração adicional além do comunicado divulgado.
“Não teremos nenhum posicionamento. O que eles gostariam de dizer está no post. Obrigada pela compreensão”, respondeu a assessoria.