Fãs percebem que Daniel apagou fotos com Ivete das redes antes do anúncio da separação

Ivete e Daniel anunciam separação após mais de uma década juntos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:12

Vidente previu separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady
Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo e movimenta fãs Crédito: Reprodução | Instagram

A remoção de fotos antigas do perfil de Daniel Cady no Instagram, incluindo registros com Ivete Sangalo e familiares, acendeu alertas entre fãs sobre uma possível crise no casamento do casal. A suspeita ganhou ainda mais força nos meses que antecederam o anúncio oficial do término, divulgado nesta quinta-feira (27).

Desde que o agora ex-casal anunciou o fim do casamento após mais de uma década juntos, seguidores começaram a resgatar detalhes e indícios públicos que sinalizavam a separação. Entre eles, a ausência de fotos conjuntas nas redes sociais chamou atenção, assim como as raras aparições públicas do casal usando alianças.

No perfil de Daniel, atualmente, constam apenas registros em vídeos de conteúdos publicitários, sem imagens pessoais do casal.

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica

Apesar do término, Ivete Sangalo afirmou que o amor não acabou, mas se transformou, ressaltando que o processo foi marcado por muito diálogo e respeito mútuo. Ela disse que a maior parte da dificuldade já ficou para trás e que ambos buscam preservar o bem-estar dos filhos.

Em comunicado conjunto postado nos perfis oficiais, Ivete e Daniel destacaram a história construída ao longo de 17 anos e afirmaram que a decisão foi tomada com maturidade e diálogo. “Com respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes”, iniciou.

O casal acrescentou que o processo está acontecendo de maneira cuidadosa e respeitosa.“Temos uma trajetória que nos orgulha. De muito amor, seguiremos sempre sendo uma família”, explicou.

A última postagem do casal foi feita em agosto, no Dia dos Pais. Na ocasião, Ivete publicou fotos ao lado do então marido e fez uma declaração para ele. “Um papai desses viu. Sorte dos meus filhos ter um cara que é um Norte, um exemplo, retidão e com raízes sólidas e profundas. Viva @danielcady, viva todos os papais do mundo! Um viva especial a todas as mamães que jogam nas 11 e são mamães e papais ao mesmo tempo.”

