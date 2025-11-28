Acesse sua conta
Três Graças: Gerluce é presa por Paulinho, dá a volta por cima e surge como mulher poderosa

Protagonista passa da cadeia ao comando de fundação após reviravolta dramática na trama

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:47

Gerluce se choca ao descobrir que a estátua vale US$ 1,5 milhão
Gerluce se choca ao descobrir que a estátua vale US$ 1,5 milhão Crédito: Reprodução/TV Globo

Gerluce (Sophie Charlotte) vai provar que é a verdadeira sobrevivente de Três Graças. A mocinha será presa depois de ser pega no flagra por Paulinho (Romulo Estrela) durante o roubo da estátua da casa de Arminda (Arlete Salles). O detalhe? O policial é justamente o grande amor da vida dela, climão total.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
1 de 4
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

Mesmo passando pelo aperto, Gerluce não ficará muito tempo atrás das grades. Ré primária, ela consegue responder ao processo em liberdade e, daí pra frente, sua vida vira um verdadeiro “plot twist”: ela se casa com Paulinho e assume a fundação que antes distribuía remédios falsos, segundo informações do Notícias da TV.

A trama ainda ganha um tom de vingança com a morte de Ferette (Murilo Benício), assassinado por um parente de uma das vítimas. É aí que Zenilda (Andréia Horta) organiza a casa e coloca Gerluce no topo. A instituição passa a se chamar Fundação Lígia Maria das Graças, e, finalmente, entrega medicamentos de verdade.

Globo Novela Três Graças

