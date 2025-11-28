NOVELA DAS 9

Três Graças: Gerluce é presa por Paulinho, dá a volta por cima e surge como mulher poderosa

Protagonista passa da cadeia ao comando de fundação após reviravolta dramática na trama

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:47

Gerluce se choca ao descobrir que a estátua vale US$ 1,5 milhão Crédito: Reprodução/TV Globo

Gerluce (Sophie Charlotte) vai provar que é a verdadeira sobrevivente de Três Graças. A mocinha será presa depois de ser pega no flagra por Paulinho (Romulo Estrela) durante o roubo da estátua da casa de Arminda (Arlete Salles). O detalhe? O policial é justamente o grande amor da vida dela, climão total.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly 1 de 4

Mesmo passando pelo aperto, Gerluce não ficará muito tempo atrás das grades. Ré primária, ela consegue responder ao processo em liberdade e, daí pra frente, sua vida vira um verdadeiro “plot twist”: ela se casa com Paulinho e assume a fundação que antes distribuía remédios falsos, segundo informações do Notícias da TV.