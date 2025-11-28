Três Graças: Gerluce é presa por Paulinho, dá a volta por cima e surge como mulher poderosa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10:47
Gerluce (Sophie Charlotte) vai provar que é a verdadeira sobrevivente de Três Graças. A mocinha será presa depois de ser pega no flagra por Paulinho (Romulo Estrela) durante o roubo da estátua da casa de Arminda (Arlete Salles). O detalhe? O policial é justamente o grande amor da vida dela, climão total.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
Mesmo passando pelo aperto, Gerluce não ficará muito tempo atrás das grades. Ré primária, ela consegue responder ao processo em liberdade e, daí pra frente, sua vida vira um verdadeiro “plot twist”: ela se casa com Paulinho e assume a fundação que antes distribuía remédios falsos, segundo informações do Notícias da TV.
A trama ainda ganha um tom de vingança com a morte de Ferette (Murilo Benício), assassinado por um parente de uma das vítimas. É aí que Zenilda (Andréia Horta) organiza a casa e coloca Gerluce no topo. A instituição passa a se chamar Fundação Lígia Maria das Graças, e, finalmente, entrega medicamentos de verdade.