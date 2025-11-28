Daniel Cady já detalhou como foi a 1ª noite com Ivete Sangalo: 'Caindo por cima do sofá'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:11
Daniel Cady sempre foi bastante reservado e discreto, e pouco falava publicamente sobre o casamento com Ivete Sangalo. Mas o nutricionista abriu uma exceção durante uma entrevista, e detalhou como foi a primeira noite com a cantora, mãe de seus três filhos. O casal anunciou a separação em uma publicação conjunta nas redes sociais na última quinta-feira (27). Eles estavam juntos há 17 anos.
Segundo Daniel, o convite partiu de Ivete, que o chamou para tomar um vinho e assistir a um filme no apartamento dela. O encontro evoluiu para uma noite quente de amor, como o próprio contou.
Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica
"Ivete me ligou e perguntou: 'Vai fazer o que hoje? Vamos assistir a um filme, não sei o quê...' Quando ela abriu a porta, eu olhei para ela e ela olhou para mim... Aí eu falei: 'não é possível... dane-se trabalho, dane-se qualquer coisa'. Aí, abracei ela e foi aquele rala e rola, se beijando, já caindo por cima do sofá. Rolou um vinho depois e ficamos abraçados", contou Daniel em 2022, em entrevista ao podcast Bahiacast.
"Nunca tinha rolado isso comigo, nunca tinha rolado com nenhuma mulher esse nível de ligação. Eu ficava olhando para a cara dela e pensando: 'que doideira, né?'. E ela dando risada. Eu nem acreditei", completou.
Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady
Na época, Daniel Cady tinha sido contratado como nutricionista por Ivete Sangalo. Era ele quem fazia as compras no mercado para a cantora, treinava sua cozinheira e cuidava de todos os detalhes da alimentação dela.
No texto compartilhado sobre o término da relação, Ivete Sangalo e Daniel Cady pediram respeito e privacidade para lidar com o momento, afirmando que a decisão foi um acordo entre os dois. Juntos, eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.