Daniel Cady já detalhou como foi a 1ª noite com Ivete Sangalo: 'Caindo por cima do sofá'

Nutricionista e cantora anunciaram o fim da relação de 17 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:11

Comentário de Ivete sobre vida íntima voltou a repercutir após anúncio do término com Daniel Cady Crédito: Reprodução

Daniel Cady sempre foi bastante reservado e discreto, e pouco falava publicamente sobre o casamento com Ivete Sangalo. Mas o nutricionista abriu uma exceção durante uma entrevista, e detalhou como foi a primeira noite com a cantora, mãe de seus três filhos. O casal anunciou a separação em uma publicação conjunta nas redes sociais na última quinta-feira (27). Eles estavam juntos há 17 anos.

Segundo Daniel, o convite partiu de Ivete, que o chamou para tomar um vinho e assistir a um filme no apartamento dela. O encontro evoluiu para uma noite quente de amor, como o próprio contou.

"Ivete me ligou e perguntou: 'Vai fazer o que hoje? Vamos assistir a um filme, não sei o quê...' Quando ela abriu a porta, eu olhei para ela e ela olhou para mim... Aí eu falei: 'não é possível... dane-se trabalho, dane-se qualquer coisa'. Aí, abracei ela e foi aquele rala e rola, se beijando, já caindo por cima do sofá. Rolou um vinho depois e ficamos abraçados", contou Daniel em 2022, em entrevista ao podcast Bahiacast.

"Nunca tinha rolado isso comigo, nunca tinha rolado com nenhuma mulher esse nível de ligação. Eu ficava olhando para a cara dela e pensando: 'que doideira, né?'. E ela dando risada. Eu nem acreditei", completou.

Na época, Daniel Cady tinha sido contratado como nutricionista por Ivete Sangalo. Era ele quem fazia as compras no mercado para a cantora, treinava sua cozinheira e cuidava de todos os detalhes da alimentação dela.