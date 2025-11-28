Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Cady já detalhou como foi a 1ª noite com Ivete Sangalo: 'Caindo por cima do sofá'

Nutricionista e cantora anunciaram o fim da relação de 17 anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:11

Comentário de Ivete sobre vida íntima voltou a repercutir após anúncio do término com Daniel Cady
Comentário de Ivete sobre vida íntima voltou a repercutir após anúncio do término com Daniel Cady Crédito: Reprodução

Daniel Cady sempre foi bastante reservado e discreto, e pouco falava publicamente sobre o casamento com Ivete Sangalo. Mas o nutricionista abriu uma exceção durante uma entrevista, e detalhou como foi a primeira noite com a cantora, mãe de seus três filhos. O casal anunciou a separação em uma publicação conjunta nas redes sociais na última quinta-feira (27). Eles estavam juntos há 17 anos.

Segundo Daniel, o convite partiu de Ivete, que o chamou para tomar um vinho e assistir a um filme no apartamento dela. O encontro evoluiu para uma noite quente de amor, como o próprio contou.

Antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica

Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Meses antes da separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady fizeram viagem romântica ao Peru por Reprodução/Redes Sociais

"Ivete me ligou e perguntou: 'Vai fazer o que hoje? Vamos assistir a um filme, não sei o quê...' Quando ela abriu a porta, eu olhei para ela e ela olhou para mim... Aí eu falei: 'não é possível... dane-se trabalho, dane-se qualquer coisa'. Aí, abracei ela e foi aquele rala e rola, se beijando, já caindo por cima do sofá. Rolou um vinho depois e ficamos abraçados", contou Daniel em 2022, em entrevista ao podcast Bahiacast.

"Nunca tinha rolado isso comigo, nunca tinha rolado com nenhuma mulher esse nível de ligação. Eu ficava olhando para a cara dela e pensando: 'que doideira, né?'. E ela dando risada. Eu nem acreditei", completou.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Marina e Helena subiram ao palco com Ivete por Marcos Cesar Lima/TV Globo
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Ivete entre as filhas, Marina e Helena por Reprodução/Instagram
Marina e Helena, filhas de ivete sangalo por Redes sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Redes sociais
Marina e Helena pousam por Reprodução/Redes Sociais
Marina e Helena Sangalo por Rerpodução
Daniel Cady, Ivete Sangalo e Marcelo por Reprodução
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família por Isabella Pinheiro/Gshow
1 de 15
Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filho de Ivete e Daniel Cady, Marcelinho Sangalo reage ao término dos pais

Ivete Sangalo falou sobre importância da intimidade dois meses antes do fim com Daniel Cady

Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

'Sempre fiz o que meu coração guiava', diz Ivete Sangalo, que traz turnê para Salvador neste domingo

Na época, Daniel Cady tinha sido contratado como nutricionista por Ivete Sangalo. Era ele quem fazia as compras no mercado para a cantora, treinava sua cozinheira e cuidava de todos os detalhes da alimentação dela. 

No texto compartilhado sobre o término da relação, Ivete Sangalo e Daniel Cady pediram respeito e privacidade para lidar com o momento, afirmando que a decisão foi um acordo entre os dois. Juntos, eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.

Leia mais

Imagem - Indireta? Ivete desabafou há 6 dias sobre estar 'estagnando', garantiu que 'sempre há uma saída' e disparou: 'Eu mereço ser feliz'

Indireta? Ivete desabafou há 6 dias sobre estar 'estagnando', garantiu que 'sempre há uma saída' e disparou: 'Eu mereço ser feliz'

Imagem - Fãs percebem que Daniel apagou fotos com Ivete das redes antes do anúncio da separação

Fãs percebem que Daniel apagou fotos com Ivete das redes antes do anúncio da separação

Imagem - Última postagem de Ivete Sangalo com Daniel Cady teve declaração e elogios: 'Um papai desses viu'

Última postagem de Ivete Sangalo com Daniel Cady teve declaração e elogios: 'Um papai desses viu'

Tags:

Ivete Sangalo Famosos Separação Daniel Cady

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Angélica confessa que já usou 'truque' para evitar sexo e surpreende Luciano Huck: 'Nunca imaginei'

Angélica confessa que já usou 'truque' para evitar sexo e surpreende Luciano Huck: 'Nunca imaginei'
Imagem - Anitta entra no universo da espiritualidade e narra livro de Max Tovar sobre autoconhecimento

Anitta entra no universo da espiritualidade e narra livro de Max Tovar sobre autoconhecimento

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
01

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas
02

Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
03

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete
04

Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete