De Simaria a Mel Maia: veja quem são os famosos cotados para o BBB 26

Reality mais rentável da Globo estreia em janeiro com elenco de famosos, anônimos e veteranos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:30

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A expectativa em torno do Big Brother Brasil 26 só aumenta. A nova edição do reality, que estreia em 12 de janeiro de 2026, trará um elenco dividido em três grupos: Pipoca (anônimos), Camarote (famosos) e Veteranos, formado por ex-BBBs que marcaram temporadas anteriores. A Globo promete uma edição intensa, repleta de nostalgia, disputas e momentos de forte repercussão nas redes.

Laboratório do BBB 26 deixa público no comando das novas entradas por Divulgação/TV Globo

Entre os cotados para o Camarote estão nomes como Danielle Winits, Bráulio Bessa, Vitor Sampaio, Arthur Paek, Thiago Martins, Priscilla Alcantara, Mariana Goldfarb, Ellen Roche, Cacau Protásio, Simaria Mendes, Arthur Zanetti, Tatiana Tiburcio, Mel Maia, Pedro Neschling, Gabriel Fuentes, Thalita Rebouças, Gabriela Medeiros, André Resende, Jonathan Azevedo e Ruan Aguiar. A lista mistura artistas, influenciadores e personalidades de diferentes áreas, prometendo diversidade e entretenimento.

Tadeu Schmidt segue no comando do programa, com contrato garantido até 2027. O BBB 26 terá 100 dias de duração, prêmio de R$ 3 milhões e final marcada para 21 de abril. O reality irá ao ar logo após a novela Três Graças e deve apostar em uma interação ainda maior com o público, mantendo o formato que consagrou as últimas edições.

Além dos novos grupos, a temporada trará cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil e votação popular para escolher parte do elenco, aumentando a participação dos fãs antes mesmo da estreia. Também está confirmado o retorno de ex-participantes ao confinamento, o que deve gerar reencontros e embates nostálgicos.

Com mistura de perfis, veteranos e celebridades, o BBB 26 promete ser uma das edições mais intensas e imprevisíveis da história do programa, consolidando o reality como o maior fenômeno de audiência e faturamento da Globo.

