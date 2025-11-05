Acesse sua conta
BBB 26 já tem data para estrear; programa promete a edição mais imprevisível da história

A nova temporada do Big Brother Brasil vai reunir ex-participantes, novas dinâmicas e uma casa extra repleta de mistérios

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:21

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A Globo confirmou que o Big Brother Brasil 26 estreia em 12 de janeiro, marcando o início de uma edição que promete agitar o público. A nova temporada aposta em nostalgia, estratégias inéditas e o retorno de ex-participantes, o que deve provocar reencontros explosivos e reacender antigas rivalidades. Segundo a emissora, o programa “vai redefinir tudo o que você já viu”, criando uma das edições mais intensas dos últimos anos.

BBB 26

O formato contará com cinco casas de vidro, número recorde no reality, e três Big Fones espalhados pela casa, garantindo tensão e imprevisibilidade desde os primeiros dias. O público também deve participar ativamente na escolha de novos moradores, influenciando diretamente os rumos iniciais do jogo.

Entre as novidades, uma dinâmica especial vai pressionar os chamados “plantas”, como são conhecidos os participantes considerados apagados. Desta vez, quem não se destacar poderá ser rifado, aumentando o clima de disputa e encorajando jogadas mais ousadas.

