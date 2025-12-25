3 signos entram em uma era de cura a partir desta sexta-feira (26 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 23:00
Três signos do zodíaco entram em uma nova era de cura a partir desta sexta-feira (26), de acordo com previsões da Astrologia. O trânsito retrógrado de Quíron os levarão a focar nas feridas emocionais que influenciam as decisões e relacionamentos e buscar entendê-las. Os hábitos nocivos e obsoletos, então, serão expostos, abrindo um caminho de transformação interior para eles.
Signos do Zodíaco
Veja quais os três signos que iniciam um ciclo de cura nesta sexta-feira (26) segundo o site Your Tango:
Quíron retrógrado traz uma poderosa percepção emocional para você, querido leonino. O dia 26 de dezembro mostra onde seu orgulho o impedia de expressar seus verdadeiros pensamentos.
Essa transformação não se trata de mudar quem você é, no entanto. Trata-se de se desvencilhar dessa camada de autoproteção ultrapassada e se curar nesse processo.
Para você, querido aquariano, a transformação chega por meio de uma grande mudança de perspectiva. Quíron retrógrado te convida a olhar para o seu caminho a longo prazo com novos olhos. Tudo o que não funcionou deve ter um motivo. No dia 26 de dezembro, você estará investigando esse motivo e encontrando respostas.
Você percebe que superou uma determinada abordagem ou mentalidade, e essa consciência te permite evoluir de forma significativa. Você não quer ser aquela pessoa que fica estagnada.
O movimento retrógrado de Quíron está te dando a sensação de que uma grande transformação está prestes a acontecer, querido(a) pisciano (a). Este dia, 26 de dezembro, revela como um padrão antigo influenciou seu senso de identidade ou propósito. Entender como isso começou te ajuda a se libertar.
Você está se desfazendo de algo que vem se acumulando na sua mente há anos. No momento em que você enxergar isso com clareza, o problema perderá força, Peixes.
