3 signos entram em uma era de cura a partir desta sexta-feira (26 de dezembro)

As feridas presentes na mente e na alma começarão a se desfazer e eles encontrarão um caminho de mudança

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 23:00

Signos e mudanças positivas
Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Três signos do zodíaco entram em uma nova era de cura a partir desta sexta-feira (26), de acordo com previsões da Astrologia. O trânsito retrógrado de Quíron os levarão a focar nas feridas emocionais que influenciam as decisões e relacionamentos e buscar entendê-las. Os hábitos nocivos e obsoletos, então, serão expostos, abrindo um caminho de transformação interior para eles. 

Veja quais os três signos que iniciam um ciclo de cura nesta sexta-feira (26) segundo o site Your Tango: 

1. Leão

Quíron retrógrado traz uma poderosa percepção emocional para você, querido leonino. O dia 26 de dezembro mostra onde seu orgulho o impedia de expressar seus verdadeiros pensamentos.

Essa transformação não se trata de mudar quem você é, no entanto. Trata-se de se desvencilhar dessa camada de autoproteção ultrapassada e se curar nesse processo.

2. Aquário

Para você, querido aquariano, a transformação chega por meio de uma grande mudança de perspectiva. Quíron retrógrado te convida a olhar para o seu caminho a longo prazo com novos olhos. Tudo o que não funcionou deve ter um motivo. No dia 26 de dezembro, você estará investigando esse motivo e encontrando respostas.

Você percebe que superou uma determinada abordagem ou mentalidade, e essa consciência te permite evoluir de forma significativa. Você não quer ser aquela pessoa que fica estagnada.

3. Peixes

O movimento retrógrado de Quíron está te dando a sensação de que uma grande transformação está prestes a acontecer, querido(a) pisciano (a). Este dia, 26 de dezembro, revela como um padrão antigo influenciou seu senso de identidade ou propósito. Entender como isso começou te ajuda a se libertar.

Você está se desfazendo de algo que vem se acumulando na sua mente há anos. No momento em que você enxergar isso com clareza, o problema perderá força, Peixes.

Tags:

Luz Signos Astrologia

