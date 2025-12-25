Atenção: Anjo da Revelação põe o amor de alguns signos em prova e decisão trará consequências (25 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:12
Neste 25 de dezembro, o amor não vem em forma de promessas vazias. Ele chega como presença, atitude e verdade. A Lua em Peixes abre o coração, enquanto Vênus em Capricórnio filtra o que é passageiro do que é real.
Relações frágeis podem sentir o peso do dia. Já os vínculos verdadeiros se fortalecem, mesmo sem grandes declarações. O céu favorece reconciliações, mas apenas aquelas baseadas em maturidade emocional.
É um excelente momento para perdoar, não por obrigação, mas para se libertar. Guardar mágoa hoje pesa mais do que soltar.
Se algo tocar fundo, não ignore. O que emociona neste Natal carrega mensagem importante para o seu caminho em 2026.