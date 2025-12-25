ASTROLOGIA

Atenção: Anjo da Revelação põe o amor de alguns signos em prova e decisão trará consequências (25 de dezembro)

Lua em Peixes ativa perdão, reconciliações e verdades emocionais

Neste 25 de dezembro, o amor não vem em forma de promessas vazias. Ele chega como presença, atitude e verdade. A Lua em Peixes abre o coração, enquanto Vênus em Capricórnio filtra o que é passageiro do que é real.

Relações frágeis podem sentir o peso do dia. Já os vínculos verdadeiros se fortalecem, mesmo sem grandes declarações. O céu favorece reconciliações, mas apenas aquelas baseadas em maturidade emocional.

É um excelente momento para perdoar, não por obrigação, mas para se libertar. Guardar mágoa hoje pesa mais do que soltar.