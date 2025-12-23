Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Palo: saiba o significado por trás do nome escolhido por Mariana Rios para o primeiro filho

De origem espanhola, o nome dividiu opiniões nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:53

Palo, primeiro filho de Mariana Rios e João Diniz, nasceu nesta segunda-feira (22)
Palo, primeiro filho de Mariana Rios e João Diniz, nasceu nesta segunda-feira (22) Crédito: Reprodução / Instagram

Mariana Rios apresentou ao público, nesta segunda-feira (22), o seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o economista Juca Diniz: Palo. Pouco comum no Brasil, a escolha rapidamente despertou curiosidade, debates e até críticas nas redes sociais, o que levou a atriz a explicar o significado por trás da decisão.

De origem espanhola, Palo carrega um significado ligado à força, resistência e resiliência. A palavra remete ao tronco de uma árvore: firme, enraizado, que cresce em direção ao alto e, com o tempo, dá frutos. Em tradução literal, significa “madeira” ou “pau”, mas o simbolismo vai muito além do sentido direto da palavra.

Leia mais

Imagem - Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Cupido, Bolsonaro e 'marmita': relembre a história de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Imagem - 'Conversa com Bial' volta à Globo em 2026 com novo horário e formato; veja o que muda

'Conversa com Bial' volta à Globo em 2026 com novo horário e formato; veja o que muda

Imagem - Imagens revelam que stalker de Isis Valverde entrou no condomínio da atriz mais de uma vez; veja

Imagens revelam que stalker de Isis Valverde entrou no condomínio da atriz mais de uma vez; veja

O nome também aparece associado à espiritualidade. Palo é o nome de uma religião afro-cubana, conhecida como Palo Monte ou Palo Mayombe, com raízes na África Central, o que acrescenta uma camada cultural e ancestral à escolha. No Brasil, trata-se de um nome raríssimo: segundo dados do Censo Demográfico de 2010, há menos de 700 registros, concentrados principalmente nas regiões Sudeste e Sul.

Mariana Rios grávida

Mariana Rios por Reprodução / Instagram
Mariana Rios por Reprodução / Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
1 de 11
Mariana Rios por Reprodução / Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Nasce Palo, primeiro filho da atriz Mariana Rios

Mariana Rios surpreende ao exibir barrigão de grávida: 'Olha o tamanho!'

Mariana Rios se pronuncia após críticas por nome 'inusitado' do filho

Diante da repercussão, Mariana usou as redes sociais para deixar uma mensagem direta e carinhosa ao filho, explicando que o verdadeiro significado de um nome é construído por quem o carrega. “O nome pode ter significado ou não, porque quem faz o nome somos nós”, disse. Para a atriz, mais importante do que a sonoridade é a trajetória que a pessoa constrói ao longo da vida.

Apesar da explicação, o nome dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores elogiaram a originalidade e o simbolismo, outros ironizaram a escolha e levantaram discussões sobre nomes incomuns entre celebridades. Ainda assim, Mariana manteve a posição: para ela, Palo representa exatamente o que deseja ao filho;  alguém forte, com raízes e capaz de crescer olhando para cima.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (23) favorecem prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (23) favorecem prosperidade

Imagem - Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Dia de Virada: Hoje (23 de dezembro) a energia energética é intensa e alguns signos sentem mais que outros

Imagem - 'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

'O Agente Secreto' ganha pôster inspirado em Tarsila do Amaral; confira

Tags:

Mariana Rios Mariana Rios E Juca Diniz Filho Nascimento

Mais recentes

Imagem - 'Sonhos não envelhecem': Quem é Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT

'Sonhos não envelhecem': Quem é Thiago Garcia, vencedor do The Voice Brasil no SBT
Imagem - Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos

Morre Chris Rea, cantor do hit natalino 'Driving Home For Christmas', aos 74 anos
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de dezembro): vibrações leves, sociais e acolhedoras antes do fim do ano

Cor e número da sorte de hoje (23 de dezembro): vibrações leves, sociais e acolhedoras antes do fim do ano

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil
01

Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
02

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
03

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi
04

Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi