Palo: saiba o significado por trás do nome escolhido por Mariana Rios para o primeiro filho

De origem espanhola, o nome dividiu opiniões nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:53

Palo, primeiro filho de Mariana Rios e João Diniz, nasceu nesta segunda-feira (22) Crédito: Reprodução / Instagram

Mariana Rios apresentou ao público, nesta segunda-feira (22), o seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o economista Juca Diniz: Palo. Pouco comum no Brasil, a escolha rapidamente despertou curiosidade, debates e até críticas nas redes sociais, o que levou a atriz a explicar o significado por trás da decisão.

De origem espanhola, Palo carrega um significado ligado à força, resistência e resiliência. A palavra remete ao tronco de uma árvore: firme, enraizado, que cresce em direção ao alto e, com o tempo, dá frutos. Em tradução literal, significa “madeira” ou “pau”, mas o simbolismo vai muito além do sentido direto da palavra.

O nome também aparece associado à espiritualidade. Palo é o nome de uma religião afro-cubana, conhecida como Palo Monte ou Palo Mayombe, com raízes na África Central, o que acrescenta uma camada cultural e ancestral à escolha. No Brasil, trata-se de um nome raríssimo: segundo dados do Censo Demográfico de 2010, há menos de 700 registros, concentrados principalmente nas regiões Sudeste e Sul.

Diante da repercussão, Mariana usou as redes sociais para deixar uma mensagem direta e carinhosa ao filho, explicando que o verdadeiro significado de um nome é construído por quem o carrega. “O nome pode ter significado ou não, porque quem faz o nome somos nós”, disse. Para a atriz, mais importante do que a sonoridade é a trajetória que a pessoa constrói ao longo da vida.