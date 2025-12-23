Palo: saiba o significado por trás do nome escolhido por Mariana Rios para o primeiro filho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:53
Mariana Rios apresentou ao público, nesta segunda-feira (22), o seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o economista Juca Diniz: Palo. Pouco comum no Brasil, a escolha rapidamente despertou curiosidade, debates e até críticas nas redes sociais, o que levou a atriz a explicar o significado por trás da decisão.
De origem espanhola, Palo carrega um significado ligado à força, resistência e resiliência. A palavra remete ao tronco de uma árvore: firme, enraizado, que cresce em direção ao alto e, com o tempo, dá frutos. Em tradução literal, significa “madeira” ou “pau”, mas o simbolismo vai muito além do sentido direto da palavra.
O nome também aparece associado à espiritualidade. Palo é o nome de uma religião afro-cubana, conhecida como Palo Monte ou Palo Mayombe, com raízes na África Central, o que acrescenta uma camada cultural e ancestral à escolha. No Brasil, trata-se de um nome raríssimo: segundo dados do Censo Demográfico de 2010, há menos de 700 registros, concentrados principalmente nas regiões Sudeste e Sul.
Mariana Rios grávida
Diante da repercussão, Mariana usou as redes sociais para deixar uma mensagem direta e carinhosa ao filho, explicando que o verdadeiro significado de um nome é construído por quem o carrega. “O nome pode ter significado ou não, porque quem faz o nome somos nós”, disse. Para a atriz, mais importante do que a sonoridade é a trajetória que a pessoa constrói ao longo da vida.
Apesar da explicação, o nome dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores elogiaram a originalidade e o simbolismo, outros ironizaram a escolha e levantaram discussões sobre nomes incomuns entre celebridades. Ainda assim, Mariana manteve a posição: para ela, Palo representa exatamente o que deseja ao filho; alguém forte, com raízes e capaz de crescer olhando para cima.