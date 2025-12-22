Mariana Rios surpreende ao exibir barrigão de grávida: 'Olha o tamanho!'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 17:18
A atriz Mariana Rios, de 40 anos, surpreendeu os fãs ao exibir o barrigão na reta final da gravidez. O menino, que se chamará Palo, será o primeiro filho da famosa com o empresário Juca Diniz, de 27 anos. As imagens foram tiradas durante um almoço em família neste domingo (21) com o casal sorridente ao lado da família.
O tamanho do barriga de gestante de 9 meses impressionou até a atriz. "Gente do céu, olha o tamanho dessa barriga", disse ela recentemente. Mariana tentava há anos engravidar naturalmente, quando sofreu um aborto espontâneo. Em seguida, ela decidiu realizar o congelamento de óvulos e fazer fertilização in vitro, mas teve dificuldade em coletar os embriões. Por fim, o processo deu certo e ela conseguiu concretizar o sonho de gestar.
Mariana Rios grávida
Após o anúncio do nome, a artista compartilhou uma carta aberta ao pequeno: “Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. Mas, por si só, ele é apenas um som. O valor real não está nas letras que o formam, e sim nas atitudes que o sustentam”, escreveu.
Mariana e João Luis Diniz, mais conhecido como Juca, assumiram oficialmente o romance em outubro de 2023, quando publicaram nas redes sociais fotos românticas feitas durante uma viagem a Paris, na França. Ele é economista, atleta de triatlo, neto e herdeiro do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar. Seus pais são a empresária Ana Maria Diniz e o cientista político Luiz Felipe D'Avila, que foi candidato à Presidência da República em 2021.