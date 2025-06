IMPRESSIONOU

Mariana Rios mostra 'barriga de grávida' após aplicação de hormônios: 'Roupa não fecha'

Atriz, que está em processo para congelamento de óvulos, mostrou inchaço corporal e minimizou os desconfortos dos estímulos

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de junho de 2025 às 14:17

Mariana Rios Crédito: Reprodução/Instagram

Mariana Rios compartilhou um novo vídeo em suas redes sociais, nesta sexta-feira (13), mostrando os bastidores do processo rumo à maternidade. A atriz mostrou o tamanho que ficou sua barriga após ter aplicado hormônios para congelamento de óvulos, parte de sua jornada para tentar engravidar.>

No registro, publicado no seu perfil do Instagram, Mari chega a comparar o inchaço abdominal a uma "barriga de grávida". "Estou apenas no quarto dia de estímulo. Acabei de sair do banho, olha [como está] a situação. É engraçado às vezes você você pensar que está com a barriguinha, que não é uma barriga de grávida, é uma barriga de estímulos hormonais", disse a atriz e cantora.>

"O seu ovário ele tá estendido, por isso que essa barriga tá ali. De repente a roupa do show não fecha, a roupa do trabalho não fecha... mas é tão bom poder falar isso com as pessoas, sem precisar esconder. Você tira um peso das costas, sabe? E é isso que tem acontecido comigo", continuou.>

"Sei que tantas mulheres desejam passar por isso, tantas mulheres gostariam. Eu só agradeço por ter essa oportunidade, por conseguir congelar os meus óvulos, por conseguir fazer isso. E eu sou extremamente grata. Então, essa reclamação, ela não pode existir aqui. Eu preciso passar por isso entendendo que é um presente para mim, poder fazer esse tratamento", acrescentou Mari.>

Em outro momento do vídeo, ela mostra aplicando as injeções de hormônio no seu corpo, no quarto dia de estímulo. Depois, desabafa: "Acabei de fazer um show aqui no Sul, e antes de ir para o show eu fiz a aplicação dos hormônios, porque eu estou no meio do tratamento, e eu não sei o que aconteceu [mas], começou me dar uma dor e minha barriga inchou. Fui fazer o show assim mesmo, pulando, dançando e sorrindo, e aquela dor...".>