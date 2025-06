ROMANCE

Ex-Globo assume namoro com humorista após um ano juntos

Mari Palma está em relacionamento com Osmar Campbell

A jornalista Mari Palma enfim tornou público o relacionamento com o humorista Osmar Campbell. Apesar de terem assumido o namoro só agora, eles já estão há um ano juntos - a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, havia revelado o status amoroso do casal em junho de 2024. >

"Algumas amigas me disseram que nunca me viram sorrir tanto. Amigos teus também já me disseram que nunca te viram tão feliz. E sei lá, acho que eles tão certos. Obrigada por esse encontro tão maravilhoso", escreveu a jornalista em seu Instagram na quinta-feira (12), Dia dos Namorados.>

Mari Palma ficou conhecida nacionalmente por apresentar o G1 em 1 minuto, programa inserido no meio da programação da Globo várias vezes ao dia, com as notícias que saíram no portal. Por causa do sucesso, ela teve passagens por outras áreas da emissora: foi repórter de esporte, participou da produção do Fantástico e integrou o time do Mais Você. Em 2019, ela deixou a empresa e foi para a CNN Brasil, onde está atualmente. >