EMOÇÃO

VIDEO: Matheus, da dupla com Kauan, sai para correr e surpreende noivos que se casavam na praia

Cantor passava de bicicleta por Cabo Branco e emocionou os noivos ao cantar “O Nosso Santo Bateu”

Matheus desceu até o local e, com a ajuda da equipe e da cerimonialista, combinou com os músicos do evento para cantar “O Nosso Santo Bateu”, um dos maiores sucessos da dupla. O momento foi registrado em vídeo e publicado no perfil do artista no Instagram. Em menos de 24 horas, a gravação ultrapassou 3,8 milhões de visualizações.>