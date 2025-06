LUCROU

Apresentadora choca ao dizer que faturou mais em seis meses fora da TV do que em um ano no SBT

Ela disse que não pretende voltar à televisão e celebrou nova fase profissional com foco no digital

Fernanda Varela

Publicado em 13 de junho de 2025 às 12:30

Regina Volpato Crédito: Reprodução

Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, exibido na quinta-feira (12), a apresentadora Regina Volpato surpreendeu ao afirmar que não pretende voltar para a televisão e revelou que, nos seis primeiros meses de 2025, faturou mais do que em todo o ano anterior, quando ainda estava à frente de um programa diário no SBT.>

Questionada pelo apresentador Muka se teria interesse em retornar à TV, ela respondeu diretamente: “Não”. Em seguida, explicou que continua trabalhando, mas em um novo formato. “As pessoas entendem trabalho com você estando fisicamente em um lugar. Eu não parei de trabalhar, continuo trabalhando o tempo todo. Mas tenho um trabalho que se encaixou na minha vida”, disse.>

Regina destacou que sua nova rotina profissional permite conciliar trabalho com bem-estar, mesmo à distância. “Então eu trabalho em São Luís, no Maranhão, na Venezuela, no México, Festa de Iemanjá, Curaçao… São viagens que fiz só neste primeiro semestre. Estamos em junho. Eu fui pra todos esses lugares trabalhando, dentro da minha casa, com minhas cachorras, minhas coisas. Estou trabalhando o tempo todo, mas de um outro jeito, numa outra mídia. Hoje eu trabalho pra mim”, afirmou.>

Durante a entrevista, ela também abordou o tema do faturamento feminino e citou a empresária e influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa. “Outro dia vi uma entrevista da Boca Rosa e ela falou uma coisa que é muito interessante: ‘poucas mulheres falam de faturamento’. Os homens falam com mais desenvoltura. Ela falou ‘acho que a gente tem que falar mais’ e eu concordo.”>

Na sequência, revelou: “Falando de faturamento, nesses primeiros seis meses do ano, eu já faturei mais do que todo o ano passado. Eu estava na TV aberta, era apresentadora de um programa diário na televisão aberta.”>