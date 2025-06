APAIXONADAS

Mari Fernandez pede namorada em casamento durante show no São João de Aracaju

Cantora celebrou o primeiro Dia dos Namorados vivido publicamente com Júlia Ribeiro e fez pedido oficial diante da plateia

A cantora Mari Fernandez protagonizou um dos momentos mais emocionantes do São João de Aracaju, em Sergipe, na noite de quinta-feira (12). Em pleno Dia dos Namorados, a artista pediu oficialmente a mão da namorada, Júlia Ribeiro, em casamento, diante de uma multidão que acompanhava sua apresentação. >

Com lágrimas nos olhos, Mari destacou a importância da ocasião. “Esse é o primeiro Dia dos Namorados que a gente vai mostrar que se ama”, disse, ao chamar Júlia ao palco. A cantora revelou que o pedido já havia sido feito em casa há dois anos, mas agora decidiu torná-lo público: “Queria aproveitar que hoje é 12 de junho e pedir oficialmente: você aceita casar comigo este ano ou no próximo?”, perguntou. “Claro!”, respondeu Júlia, sob aplausos do público.>