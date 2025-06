VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Influenciadora revela tentativa de feminicídio cometida pelo próprio irmão

Jovem de 25 anos desabafou sobre ataque brutal que quase tirou sua vida

Segundo Laura, o crime ocorreu dentro de casa enquanto ela estudava. “Ele entrou no meu quarto com uma faca e começou a me golpear nos braços e abdômen”, contou. Ainda de acordo com o relato, o agressor ameaçou atear fogo no local, mas ela conseguiu escapar antes que o incêndio fosse iniciado.>