Lívia Andrade mostra antes e depois da lipo LAD: 'Barriga x abdome'; veja comparações

Apresentadora passou por cirurgia no ano passado

Lívia Andrade mostrou nas redes sociais a transformação de seu corpo após passar por uma lipo LAD, em setembro do ano passado. A apresentadora de 41 anos comparou o físico de antes e depois da cirurgia com duas fotos em que aparece de biquíni. "Barriga X Abdome", escreveu, na legenda da montagem.>

"Chegou a minha vez!!! Depois de acompanhar por alguns anos a evolução e o trabalho incrível, decidi com muita responsabilidade que iria sim fazer a minha LAD Avançada JK. Estou super feliz com a minha escolha e amando o resultado! Dividindo um pouquinho aqui com vocês. Obrigada, equipe", disse, na ocasião. >

Lívia atualmente integra o time de participantes fixos do programa Domingão com Huck. Além disso, ela recentemente comprou um hotel na região da serra catarinense. A decisão foi tomada após passar por momentos de tensão durante um voo de Goiás para São Paulo. A aeronave de pequeno porte na qual ela estava, ao lado do namorado, o empresário Marcos Araújo, e do DJ Sevenn, apresentou uma falha no trem de pouso, fazendo com que a tripulação precisasse realizar manobras de segurança até o pouso.>