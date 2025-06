SUSTO EM VOO

Lívia Andrade relata desespero durante pane em avião e revela despedida emocionante da família

Apresentadora enfrentou pane aérea e pouso de emergência em Jundiaí; mensagens para a mãe e o irmão marcaram o momento tenso

Heider Sacramento

Publicado em 2 de junho de 2025 às 09:26

Livia Andrade em entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Lívia Andrade viveu momentos de puro desespero durante um voo que precisou fazer um pouso de emergência no interior de São Paulo. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a artista revelou detalhes do episódio dramático e disse que chegou a se despedir da mãe e do irmão, acreditando que não sobreviveria. >

“Comecei a mandar mensagem pro meu irmão porque o sinal voltou a funcionar. Falei: ‘Alan, a gente não está conseguindo pousar. Reza pela gente, por favor. Pede pra mãe rezar’. E ele respondeu: ‘Calma, vai dar tudo certo’”, contou Lívia, visivelmente emocionada ao relembrar o episódio. Em seguida, completou: “Se fosse a minha hora, eu entregaria a minha vida. Agradeci a Deus por tudo e pedi que cuidasse da minha mãe e do meu irmão”.>

Lívia Andrade 1 de 11

Lívia estava acompanhada do marido, o empresário Marcos Araújo, do DJ norte-americano Kevin Brauer, da piloto Nayane Porto e do copiloto Neto Lima. O voo havia decolado de Goiânia, fez escala em Pires do Rio (GO) para embarcar os demais passageiros e tinha como destino o Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.>

Durante a aproximação para o pouso, a aeronave apresentou falha no recolhimento do trem de pouso, forçando a piloto a seguir para o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, onde realizou a manobra de emergência. Foi necessário acionar o trem de pouso de forma manual e queimar combustível por cerca de 40 minutos antes do pouso, como medida preventiva contra explosões.>

Ainda no relato ao Fantástico, Lívia lembrou com carinho do último contato com sua mãe. “Agradeci por tudo que ela me deu, pela forma como me criou. Graças a isso, consegui me manter forte naquele momento. Não queria que ela sofresse”, revelou.>