CULTURA POP

Conheça Dale, o buldogue surfista do live-action de Lilo & Stitch

Dale é um cãozinho surfista que inspira Stitch a surfar em cena famosa do filme

Quem assistiu ao live-action de Lilo & Stitch, em cartaz no cinema, lembra da famosa cena em que Sticth se encanta ao ver um cachorrinho surfando e decide fazer o mesmo em seguida. >

O cãozinho é um buldogue francês chamado Dale, que vive no Havaí com seus tutores. No longa, ele aparece à frente de uma prancha de surfe por alguns segundos.>