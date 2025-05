EVENTO

Cine do Center Lapa promove sessão azul de Lilo & Stitch para crianças com TEA neste domingo (25)

Ingressos custam R$ 10; será exigida a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

No próximo domingo (25), às 12h, o Cine Imperial do Shopping Center Lapa realizará uma Sessão Azul da recém-lançada live-action de Lilo & Stitch. A sessão será voltada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Os ingressos custam R$10,00. Na ocasião, será exigida a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) para acesso ao cinema. >