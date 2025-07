NOVA FASE

Mari Gonzalez fala sobre término com Jonas e novo amor com Pipo

Mari Gonzalez superou o fim com Jonas Sulzbach e vive namoro com Pipo Marques, filho de Bell Marques

Mari Gonzalez, 31, abriu o coração sobre como superou o término com Jonas Sulzbach, com quem viveu um relacionamento de nove anos. A influenciadora e ex-BBB comentou o assunto ao responder um seguidor em suas redes sociais. >

"Término nunca é fácil, mas acredito que tudo tem um propósito. O principal é cuidar da mente, cuidar de si, e as coisas vão fluindo no tempo certo. Confia em Deus", escreveu Mari ao falar sobre como se permitiu viver um novo amor.>

Ela e Jonas anunciaram a separação em outubro de 2023. Em maio de 2024, Mari engatou um relacionamento com o cantor Pipo Marques, 31, filho de Bell Marques e irmão de Rafa Marques, com quem forma uma dupla de axé. O namoro foi assumido publicamente em junho.>

Mesmo com o fim do noivado, Mari mantém uma boa relação com Jonas. Os dois foram vistos juntos em um evento em São Paulo, trocando abraços e conversas amigáveis. Eles também seguiram com a construção de uma mansão que iniciaram em 2022, o imóvel foi finalizado este ano.>