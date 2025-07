MAU TEMPO

Segunda-feira será de mais chuva em Salvador; confira a previsão da semana

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Salvador registrou neste domingo acima de 70 milímetros de chuva em alguns bairros da capital

Tharsila Prates

Publicado em 6 de julho de 2025 às 20:10

Mau tempo em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Depois de uma madrugada de domingo (6) com muita chuva em Salvador, a previsão para esta segunda-feira (7) é de mau tempo na capital baiana. O tempo será parecido com hoje, com chuva pela manhã, >

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou neste domingo acima de 70 milímetros de chuva em bairros como a Barra e São Marcos, com 87,2 mm e 76,8 mm respectivamente.aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite, segundo o Climatempo. A máxima não passa de 25ºC.>

Já a partir de terça (8), o sol aparece, mas as temperaturas não esquentam tanto e vão variar de 21ºC a 25ºC. A previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.>

Na quarta (9), não chove, e soteropolitano terá um dia de sol, com algumas nuvens. A previsão do tempo para quinta-feira é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme, segundo o Climatempo.>