Esfriou aí? Salvador registra 19,5 ºC na manhã desta sexta-feira (4)

Temperatura foi computada no Barro Duro pela Codesal

Larissa Almeida

Publicado em 4 de julho de 2025 às 13:41

Salvador registrou temperatura mais fria do ano nesta semana Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Salvador teve uma pequena amostra do frio do sul do Brasi na manhã desta sexta-feira (4), quando os termômetros registraram 19,5 ºC no Barro Duro, às 5h da manhã. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o bairro teve o ponto mais frio da cidade. >

No dia 9 de junho, o Bairro Duro também computou a temperatura mais fria do ano em Salvador (19 ºC). O tempo, ideal para se enrolar dos pés à cabeça e replicar todos os clichês que se vê em filmes ambientados no inverno europeu, gerou comentários dos soteropolitanos nas redes sociais. >

“Geladoooooo!!! Dormindo sem ar, sem ventilador e todo coberto. E ainda tem a sinusite atacando. Frio demais”, escreveu um internauta em publicação. >

“Salvador fazendo frio, não acredito nisso não”, disse outro, inconformado com a baixa temperatura às vésperas do fim de semana. >