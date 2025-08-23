Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hemoba abre processo seletivo com cerca de 200 vagas e salários de até R$ 6 mil

Vagas são para profissionais dos níveis médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:00

Sede do Hemoba, em Salvador
Sede do Hemoba, em Salvador Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) anunciou um processo seletivo com 199 vagas para profissionais dos níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem efetuar as inscrições entre 28 de agosto de 2025 a 9 de setembro de 2025, exclusivamente via internet, com taxa no valor de R$ 41 a R$ 58.

Os profissionais admitidos terão carga horária de 12 a 40 horas semanais, com salários de R$ 1.219,04 a R$ 6.697,16. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e avaliação de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

Veja detalhes das vagas (Hemoba)

Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
1 de 8
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução

O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado da Bahia, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração, por ato expresso da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil

Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil

Imagem - Concursos que só exigem nível fundamental têm vagas abertas e salários de até R$ 3,7 mil

Concursos que só exigem nível fundamental têm vagas abertas e salários de até R$ 3,7 mil

Imagem - Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 11 mil

Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 11 mil

Mais recentes

Imagem - Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil

Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil
Imagem - O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil

O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua