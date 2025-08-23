Hemoba abre processo seletivo com cerca de 200 vagas e salários de até R$ 6 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:00
A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) anunciou um processo seletivo com 199 vagas para profissionais dos níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem efetuar as inscrições entre 28 de agosto de 2025 a 9 de setembro de 2025, exclusivamente via internet, com taxa no valor de R$ 41 a R$ 58.
Os profissionais admitidos terão carga horária de 12 a 40 horas semanais, com salários de R$ 1.219,04 a R$ 6.697,16. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e avaliação de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.
Veja detalhes das vagas (Hemoba)
O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado da Bahia, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração, por ato expresso da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia.