OPORTUNIDADE

Hemoba abre processo seletivo com cerca de 200 vagas e salários de até R$ 6 mil

Vagas são para profissionais dos níveis médio, técnico e superior

Millena Marques

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:00

Sede do Hemoba, em Salvador Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) anunciou um processo seletivo com 199 vagas para profissionais dos níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem efetuar as inscrições entre 28 de agosto de 2025 a 9 de setembro de 2025, exclusivamente via internet, com taxa no valor de R$ 41 a R$ 58.

Os profissionais admitidos terão carga horária de 12 a 40 horas semanais, com salários de R$ 1.219,04 a R$ 6.697,16. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e avaliação de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

