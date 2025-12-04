Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 18,7 mil; edital tem 97 vagas

Há cargos para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:54

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Capetinga, no Sul de Minas, publicou o edital de um novo concurso público com 97 vagas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.525,69 a R$ 18.723, conforme a função.

As inscrições estarão abertas de 2 de fevereiro a 5 de março de 2026, no site da banca organizadora (AB Concursos). As provas objetivas estão previstas para 12 de abril de 2026.

Concurso vagas e salários da Prefeitura de Capetinga

Confira vagas e salários do edital da Prefeitura de Capetinga por Edital

Qual a remuneração?

O edital contempla oportunidades em diversas áreas da administração pública. As remunerações vão de R$ 1.525,69, para cargos como Auxiliar de Serviços Pesados e Guarda Municipal, até R$ 18.723, destinados à função de Médico do PSF.

Também há vagas para Motorista, Operador de Máquinas, Técnico de Enfermagem, Secretário Escolar, Assistente Social, Engenheiro, Enfermeiro, Contador, Professor, Psicólogo, entre outros.

Como realizar a inscrição?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. As taxas são de:

R$ 73,50 – nível fundamental

R$ 93,50 – nível médio/técnico

R$ 113,50 – nível superior

O prazo para solicitar isenção será de 2 a 4 de fevereiro de 2026. O pagamento do boleto poderá ser feito até 6 de março.

Quais as etapas?

O concurso terá três fases, dependendo do cargo:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória)

Prova prática para funções como Pedreiro, Motorista, Coveiro, Operador de Máquinas e Mecânico

Avaliação de títulos para cargos de nível superior

As provas objetivas terão 30 questões para nível alfabetizado e 40 questões para os demais níveis, com conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Quais os cargos e vagas?

As oportunidades abrangem áreas como administração, saúde, educação, assistência social e infraestrutura. As vagas incluem:

Nível alfabetizado/fundamental: Auxiliar de Serviços Pesados, Pedreiro, Guarda Municipal, Motorista, Mecânico, Operador de Máquinas e outros.

Nível médio/técnico: Técnico de Informática, Secretário Escolar, Fiscal Sanitário, Vigia Patrimonial, Monitor, Assistente Operacional, Técnico de Enfermagem, entre outros.

Nível superior: Engenheiros, Enfermeiros, Dentistas, Médicos, Psicólogos, Assistentes Sociais, Professores, Nutricionistas, Terapeutas Ocupacionais, Pedagogos e mais.

A pontuação varia de 0,3 a 1 ponto, conforme o grau de especialização (especialização, mestrado ou doutorado). A etapa tem caráter apenas classificatório.

