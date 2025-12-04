Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 18,7 mil; edital tem 97 vagas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:54
A Prefeitura de Capetinga, no Sul de Minas, publicou o edital de um novo concurso público com 97 vagas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.525,69 a R$ 18.723, conforme a função.
As inscrições estarão abertas de 2 de fevereiro a 5 de março de 2026, no site da banca organizadora (AB Concursos). As provas objetivas estão previstas para 12 de abril de 2026.
Concurso vagas e salários da Prefeitura de Capetinga
O edital contempla oportunidades em diversas áreas da administração pública. As remunerações vão de R$ 1.525,69, para cargos como Auxiliar de Serviços Pesados e Guarda Municipal, até R$ 18.723, destinados à função de Médico do PSF.
Também há vagas para Motorista, Operador de Máquinas, Técnico de Enfermagem, Secretário Escolar, Assistente Social, Engenheiro, Enfermeiro, Contador, Professor, Psicólogo, entre outros.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. As taxas são de:
R$ 73,50 – nível fundamental
R$ 93,50 – nível médio/técnico
R$ 113,50 – nível superior
O prazo para solicitar isenção será de 2 a 4 de fevereiro de 2026. O pagamento do boleto poderá ser feito até 6 de março.
O concurso terá três fases, dependendo do cargo:
Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
Prova prática para funções como Pedreiro, Motorista, Coveiro, Operador de Máquinas e Mecânico
Avaliação de títulos para cargos de nível superior
As provas objetivas terão 30 questões para nível alfabetizado e 40 questões para os demais níveis, com conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.
As oportunidades abrangem áreas como administração, saúde, educação, assistência social e infraestrutura. As vagas incluem:
Nível alfabetizado/fundamental: Auxiliar de Serviços Pesados, Pedreiro, Guarda Municipal, Motorista, Mecânico, Operador de Máquinas e outros.
Nível médio/técnico: Técnico de Informática, Secretário Escolar, Fiscal Sanitário, Vigia Patrimonial, Monitor, Assistente Operacional, Técnico de Enfermagem, entre outros.
Nível superior: Engenheiros, Enfermeiros, Dentistas, Médicos, Psicólogos, Assistentes Sociais, Professores, Nutricionistas, Terapeutas Ocupacionais, Pedagogos e mais.
A pontuação varia de 0,3 a 1 ponto, conforme o grau de especialização (especialização, mestrado ou doutorado). A etapa tem caráter apenas classificatório.