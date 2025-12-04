Acesse sua conta
Empresa abre seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing na Bahia; veja como participar

Empresa conta com mais de 15 mil colaboradores e é uma das 50 maiores empregadoras do país

  Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 14:40

Telemarketing
Telemarketing Crédito: Reprodução

A TEL Centro de Contatos acaba de abrir uma seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing, perfis ativo e receptivo. Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade da empresa localizada na Rua Portugal, nº 21, Comércio, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. É necessário levar caneta azul, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e, para homens, certificado de reservista.

Para o acesso ao local de seleção não é permitido uso de bonés, camisas de times, roupas transparentes sem segunda pele, bermudas, calças rasgadas, pantacourt ou saias longas com abertura acima do joelho, sandálias havaianas, rasteiras ou saltos não presos atrás.

O operador de telemarketing é treinado para realizar serviços técnicos especializados, como a realização de pesquisas via teleatendimento e a intermediação da relação entre empresa e consumidor, seguindo roteiros planejados. O profissional terá à sua disposição sistemas e ferramentas fornecidos pela TEL.

Os requisitos das vagas são: Ensino Médio completo, ter 18 anos ou mais, residir em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho e ter boa comunicação. Além do salário compatível com a carga horária e a função, a empresa oferece benefícios como auxílio-creche, vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica.

A TEL Centro de Contatos é uma das maiores empresas de gestão de relacionamento com o cliente do Brasil. Com mais de 35 anos no mercado, a empresa conta com mais de 15 mil colaboradores e é uma das 50 maiores empregadoras do país. Entre seus clientes estão empresas de diversas áreas, como bancos, órgãos públicos, companhias aéreas e de telecomunicações, financeiras e instituições de ensino, com suporte técnico em todo o território brasileiro.

