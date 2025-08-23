Acesse sua conta
Esses quatro exercícios vão melhorar seu desempenho na corrida

Treinos de força podem ajudar a prevenir lesões, correr mais e por mais tempo e até aprimorar a postura

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13:00

Os alertas do corpo que você não pode ignorar ao praticar corrida de alta intensidade
Os alertas do corpo que você não pode ignorar ao praticar corrida de alta intensidade Crédito: Freepik

Quando o assunto é melhorar o desempenho na corrida, sair um pouco do asfalto e focar na musculação pode ser uma boa pedida para quem deseja aumentar a performance. Combinar os dois pode ajudar a prevenir lesões, correr mais e por mais tempo e até aprimorar a postura. Mas, afinal, de que maneira os treinos de força se convertem em passadas mais eficientes, resistência ampliada e menor risco de se machucar nas pistas?

Quem responde a essa dúvida é o personal trainer Caio Gonçalves. Segundo o professor de educação física, a musculação prepara para a corrida porque além de auxiliar no aumento do metabolismo, ajuda no fortalecimento das articulações musculares e ósseas,

Combinar os dois também é uma ótima opção. A musculação, com fortalecimento muscular específico, vai contribuir na eficiência da corrida. E a corrida com o seu trabalho cardiorrespiratório auxilia no trabalho de resistência, explica o personal. Veja abaixo quais exercícios você deve fazer para dar um gás nos sprints da vida.

Elevação pélvica

O fortalecimento do glúteo, promovido pelo exercício de elevação pélvica, é fundamental tanto para a estabilidade do quadril, prevenindo lesões durante a corrida, quanto para otimizar a performance da passada. Um glúteo mais forte proporciona maior eficiência mecânica ao movimento, resultando em um conjunto mais eficiente de toda a biomecânica da corrida, o que se traduz em melhora de desempenho e redução do risco de lesões.

Agachamento no Smith

O agachamento no Smith ativa de forma integrada os membros inferiores, como quadríceps, glúteos e a região do core. Esse fortalecimento muscular proporciona maior estabilidade às articulações envolvidas no movimento da corrida, como joelho, quadril e tornozelo, contribuindo para a prevenção de lesões. Paralelamente, o exercício potencializa o desempenho do corredor, otimizando a eficiência da passada e aumentando a força muscular, o que resulta em uma mecânica de corrida mais eficaz e um melhor rendimento geral.

Levantamento terra

O levantamento terra é um exercício fundamental para corredores, por ativar de forma integrada toda a cadeia muscular dos membros inferiores, incluindo glúteos, isquiotibiais e quadríceps e, fortalecer o core e a região lombar. Esse fortalecimento proporciona uma maior estabilidade central, que otimiza a postura durante a corrida e reduz significativamente a sobrecarga na coluna, atuando na prevenção de lesões.

Além disso, músculos mais fortes e eficientes melhoram a economia de corrida, fazendo com que o atleta desperdice menos energia a cada passada. Esse aumento de eficiência biomecânica se traduz diretamente em maior resistência, permitindo que o corredor mantenha seu desempenho por mais tempo com um menor desgaste físico.

Agachamento com salto

O agachamento com salto também é uma boa pedida para corredores que buscam performance e resistência. Por ser um movimento de potência, ele treina especificamente as fibras de contração rápida, desenvolvendo a explosão muscular necessária para arrancadas e tiros mais fortes durante a corrida. Além disso, o salto ensina músculos e tendões a armazenar e liberar energia elástica com rapidez, resultando em uma passada mais reativa, eficiente e elástica.

