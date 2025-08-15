SUPERAÇÃO

Conheça a história da baiana que transformou a vida através da corrida

Karen Santana começou a correr durante a pandemia e não parou mais

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:35

Karen Santana Crédito: Divulgação

A corredora baiana Karen Santana herdou o amor pelo esporte do pai. Filha de um corredor, ela cresceu vendo ele praticar o esporte enquanto ela se dedicava à ginástica rítmica. "Sempre vivenciei o esporte desde pequena", conta a atleta.

Mas, na pandemia, o isolamento impediu as atividades presenciais e sua rotina parou. Com isso, só lhe restaram duas opções: ficar em casa ou correr ao ar livre. Foi na orla de Salvador, ao lado do pai e usando máscara, que Karen deu seus primeiros passos rumo ao que se tornaria sua paixão e profissão. "Comecei a fazer umas corridinhas com ele e criei um vínculo muito grande com a modalidade", relembra a atleta, que desde então não quis mais parar.

Se tornou campeã em provas de 5km e 10km, além de participar de campeonatos brasileiros e representar o país em provas internacionais. Conquistou ainda a quarta melhor colocação entre as brasileiras na Meia Maratona de Mendoza, na Argentina.

Com o avanço no esporte conseguiu o patrocínio da Larco Petróleo, o que tem contribuído ainda mais para o seu crescimento com atleta. Para Karen, o atletismo ultrapassou a barreira do esporte recreativo e se tornou uma filosofia de vida. "O esporte me ressignificou. Ser atleta de corrida não é apenas sobre atravessar linhas de chegada – é sobre disciplina, superação e resiliência".

Essa mudança, não só na modalidade praticada, mas na vida, foi um divisor de águas para a atleta. "A corrida me deu propósito, me tirou de zonas de conforto e me mostrou que, com esforço e dedicação, os limites existem para serem ultrapassados", explica.

O esforço também é notado pelo patrocinador. “O esporte é um grande catalisador de mudanças positivas e inspiração para jovens a perseguirem seus sonhos e superarem obstáculos”, afirma a diretora de marketing da Larco Petróleo, Ana Paula Evangelista

Treino e estratégia

A corrida proporcionou a Karen uma experiência única. "A sensação de liberdade que sinto correndo, o som da respiração e o batimento do coração em ritmo com os passos, é como se cada treino fosse um reencontro comigo", descreve.

Mas nem tudo é poesia, para alcançar os resultados, ela desenvolveu uma abordagem científica nos treinos para garantir alto desempenho. Sua estratégia, além do treino físico, inclui periodização estruturada, nutrição equilibrada, descanso adequado e, principalmente, trabalho mental. "Controle emocional faz toda a diferença na hora da prova", revela.