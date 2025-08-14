HORA DO EXERCÍCIO

Bastião Run 2025: Saiba tudo sobre a corrida de rua em São Sebastião do Passé

Evento acontece em outubro com premiação em dinheiro para os vencedores; inscrições já estão abertas

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:28

Bastião Run 2025 tem data marcada para outubro em São Sebastião do Passé Crédito: Reprodução/Instagram

Os corredores de rua de São Sebastião do Passé e região já podem marcar na agenda: a Bastião Run 2025 - Edição Amanhecer está confirmada e com data marcada. A tradicional prova acontecerá no dia 12 de outubro de 2025, um sábado, com largada prevista para as 6h30 da manhã. O evento contará com uma distância única de 5 quilômetros.

O percurso terá como ponto de partida e chegada a Praça 12 de Outubro, em frente à agência do Banco Bradesco, percorrendo a Avenida São Sebastião em um trajeto de ida e volta. A organização estipulou uma duração máxima de 1 hora e 30 minutos para a conclusão da prova.

Inscrições e Valores

Os atletas interessados em participar devem se inscrever exclusivamente pelo site centraldasinscricoes.com.br. As vagas são limitadas a 500 participantes. Até o dia 5 de setembro, o valor para a inscrição custa R$ 110.

A organização oferece benefícios para públicos específicos. Pessoas com Deficiência (PCDs) nas categorias de cadeirantes, auditivos totais, amputados, deficiência intelectual avançada e visual total têm isenção total da taxa, mediante contato prévio com a organização pelo e-mail bastiaonightrun@gmail.com para obter o código de gratuidade. Já as demais PCDs e pessoas com 60 anos ou mais têm direito a inscrição com o valor de R$ 70.

Premiação em Dinheiro e por Faixa Etária

Um dos grandes atrativos da Bastião Run é a premiação, que contempla tanto os campeões gerais quanto os vencedores por faixa etária.

Público Geral (Masculino e Feminino):

1º Lugar: R$ 500,00 e troféu.



2º Lugar: R$ 300,00 e troféu.



3º Lugar: R$ 200,00 e troféu.



A classificação para esta categoria será definida pelo tempo bruto de prova.

Campeão por categoria (Masculino e Feminino):

1º Lugar: R$ 150,00 e troféu.



2º Lugar: Troféu.



3º Lugar: Troféu.



As faixas etárias são: 18-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 50-59 anos, 60-69 anos e acima de 70 anos. Todos os corredores que concluírem a prova receberão uma medalha de participação.

Retirada de kits e informações importantes

A entrega dos kits de participação — compostos por camiseta, sacola, número de peito e chip de cronometragem — acontecerá em local a ser divulgado no Instagram oficial do evento, o @bastiao_run. As datas para a retirada são:

09 e 10 de outubro (quinta e sexta): das 8h às 20h.

11 de outubro (sábado): das 8h às 18h.

É fundamental que os atletas se programem, pois não haverá entrega de kits no dia da corrida. Caso o atleta não possa retirar seu próprio kit, a retirada por terceiros é permitida, desde que o representante apresente o termo de autorização preenchido e assinado pelo titular, juntamente com uma cópia de um documento de identificação com foto do inscrito.