Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trânsito animal: duas vacas são atropeladas em Feira de Santana

Superintendência de trânsito suspeita que animais tenham fugido de curral

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:51

Duas vacas foram atropeladas na Avenida Noide Cerqueira
Duas vacas foram atropeladas na Avenida Noide Cerqueira Crédito: Reprodução

Duas vacas foram atropeladas em Feira de Santana, na noite da última quarta-feira (15). Um dos animais morreu após a colisão com um Hyundai HB20. Segundo a Superintendência Municipal de Trânsito da cidade, o acidente foi por volta das 17h, na Avenida Noide Cerqueira, nas imediações do Colégio Asas.

“As duas vacas estavam soltas na via, quando o veículo colidiu. Foi uma imprudência. O motorista passou e não viu a vaca”, explicou o superintendente Ricardo da Cunha, ao CORREIO. O condutor não se feriu. 

Trânsito animal: duas vacas são atropeladas em Feira de Santana

Duas vacas foram atropeladas na Avenida Noide Cerqueira, em Feira de Santana por Reprodução
Duas vacas foram atropeladas na Avenida Noide Cerqueira, em Feira de Santana por Reprodução
Duas vacas foram atropeladas na Avenida Noide Cerqueira, em Feira de Santana por Reprodução
Duas vacas foram atropeladas na Avenida Noide Cerqueira, em Feira de Santana por Reprodução
1 de 4
Duas vacas foram atropeladas na Avenida Noide Cerqueira, em Feira de Santana por Reprodução

Um dos animais morreu antes da equipe do Centro de Zoonoses chegar para a remoção. Agentes do órgão de trânsito fizeram o isolamento e o desvio do fluxo de veículos. Ainda de acordo com o superintendente, foi o primeiro incidente do tipo na avenida, que é uma das mais movimentadas da cidade. “A gente nunca teve esse problema ali. No final da Noide, já houve (incidentes) com cavalos, mas nunca com vacas. A gente está desconfiando que ela fugiu de algum curral. A (central de) Zoonoses está tentando identificar o proprietário da vaca”, explica.

Uma moradora da cidade ouvida pela reportagem contou que passou pelo local do acidente por volta de 18h30. “Percebi que estava tendo uma lentidão atípica, apesar de ser um horário de lentidão. Estava mais lendo que o comum. Chegando próximo, vi que tinha acontecido esse acidente envolvendo a vaca. Quando passei, a vaca ainda estava viva. O carro estava estacionado do outro lado da via, com a frente bem danificada”, contou.

Mais recentes

Imagem - Denunciados por homicídio: PMs têm versão contestada pela central de ocorrências da SSP

Denunciados por homicídio: PMs têm versão contestada pela central de ocorrências da SSP
Imagem - Nova lei em Feira de Santana inclui cultura gospel no conselho municipal; entenda

Nova lei em Feira de Santana inclui cultura gospel no conselho municipal; entenda
Imagem - Nova lei torna pais responsáveis por danos em escolas de São Sebastião do Passé

Nova lei torna pais responsáveis por danos em escolas de São Sebastião do Passé

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas