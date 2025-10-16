TRÂNSITO

Trânsito animal: duas vacas são atropeladas em Feira de Santana

Superintendência de trânsito suspeita que animais tenham fugido de curral

Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:51

Duas vacas foram atropeladas na Avenida Noide Cerqueira Crédito: Reprodução

Duas vacas foram atropeladas em Feira de Santana, na noite da última quarta-feira (15). Um dos animais morreu após a colisão com um Hyundai HB20. Segundo a Superintendência Municipal de Trânsito da cidade, o acidente foi por volta das 17h, na Avenida Noide Cerqueira, nas imediações do Colégio Asas.

“As duas vacas estavam soltas na via, quando o veículo colidiu. Foi uma imprudência. O motorista passou e não viu a vaca”, explicou o superintendente Ricardo da Cunha, ao CORREIO. O condutor não se feriu.

Um dos animais morreu antes da equipe do Centro de Zoonoses chegar para a remoção. Agentes do órgão de trânsito fizeram o isolamento e o desvio do fluxo de veículos. Ainda de acordo com o superintendente, foi o primeiro incidente do tipo na avenida, que é uma das mais movimentadas da cidade. “A gente nunca teve esse problema ali. No final da Noide, já houve (incidentes) com cavalos, mas nunca com vacas. A gente está desconfiando que ela fugiu de algum curral. A (central de) Zoonoses está tentando identificar o proprietário da vaca”, explica.