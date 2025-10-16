Trânsito animal: duas vacas são atropeladas em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:51
Duas vacas foram atropeladas em Feira de Santana, na noite da última quarta-feira (15). Um dos animais morreu após a colisão com um Hyundai HB20. Segundo a Superintendência Municipal de Trânsito da cidade, o acidente foi por volta das 17h, na Avenida Noide Cerqueira, nas imediações do Colégio Asas.
“As duas vacas estavam soltas na via, quando o veículo colidiu. Foi uma imprudência. O motorista passou e não viu a vaca”, explicou o superintendente Ricardo da Cunha, ao CORREIO. O condutor não se feriu.
Um dos animais morreu antes da equipe do Centro de Zoonoses chegar para a remoção. Agentes do órgão de trânsito fizeram o isolamento e o desvio do fluxo de veículos. Ainda de acordo com o superintendente, foi o primeiro incidente do tipo na avenida, que é uma das mais movimentadas da cidade. “A gente nunca teve esse problema ali. No final da Noide, já houve (incidentes) com cavalos, mas nunca com vacas. A gente está desconfiando que ela fugiu de algum curral. A (central de) Zoonoses está tentando identificar o proprietário da vaca”, explica.
Uma moradora da cidade ouvida pela reportagem contou que passou pelo local do acidente por volta de 18h30. “Percebi que estava tendo uma lentidão atípica, apesar de ser um horário de lentidão. Estava mais lendo que o comum. Chegando próximo, vi que tinha acontecido esse acidente envolvendo a vaca. Quando passei, a vaca ainda estava viva. O carro estava estacionado do outro lado da via, com a frente bem danificada”, contou.