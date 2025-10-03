VAGA RESERVADA

Nova lei em Feira de Santana inclui cultura gospel no conselho municipal; entenda

A escolha do novo membro não será feita diretamente pelo poder público; representante será indicado pela própria comunidade

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:55

Cultural gospel garantiu um representante no Conselho Municipal de Cultura de Feira Crédito: Shutterstock

O cenário das políticas culturais de Feira de Santana passa por uma mudança a partir desta sexta-feira (3). Foi sancionada a Lei Nº 4.339/2025, que garante a inclusão de um representante do segmento da cultura gospel no Conselho Municipal de Cultura de Feira de Santana.



A nova lei altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 2.956, de 16 de dezembro de 2008, que define a composição do conselho. Com a mudança, foi adicionado o inciso XXIV, estabelecendo a vaga para "um representante do segmento da Cultura Gospel". A medida entra em vigor na data de sua publicação. A composição do conselho já conta com representantes de diversas áreas, como:

Dança;



Identidade e diversidade cultural;



Audiovisual;



Cultura popular;



Matriz africana;



Literatura.



Como será a escolha do representante gospel?

A escolha do novo membro não será feita diretamente pelo poder público. De acordo com o artigo 2º da nova lei, o representante gospel no conselho será indicado pela própria comunidade. Poderão fazer a indicação "igrejas, entidades, associações ou coletivos atuantes no segmento cultural gospel". Os critérios detalhados para essa nomeação ainda serão definidos e formalizados pelo regimento interno do próprio Conselho Municipal de Cultura.