Nova lei em Feira de Santana inclui cultura gospel no conselho municipal; entenda

Alan Pinheiro
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:55
O cenário das políticas culturais de Feira de Santana passa por uma mudança a partir desta sexta-feira (3). Foi sancionada a Lei Nº 4.339/2025, que garante a inclusão de um representante do segmento da cultura gospel no Conselho Municipal de Cultura de Feira de Santana.
A nova lei altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 2.956, de 16 de dezembro de 2008, que define a composição do conselho. Com a mudança, foi adicionado o inciso XXIV, estabelecendo a vaga para "um representante do segmento da Cultura Gospel". A medida entra em vigor na data de sua publicação. A composição do conselho já conta com representantes de diversas áreas, como:
A escolha do novo membro não será feita diretamente pelo poder público. De acordo com o artigo 2º da nova lei, o representante gospel no conselho será indicado pela própria comunidade. Poderão fazer a indicação "igrejas, entidades, associações ou coletivos atuantes no segmento cultural gospel". Os critérios detalhados para essa nomeação ainda serão definidos e formalizados pelo regimento interno do próprio Conselho Municipal de Cultura.
*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial