Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova lei em Feira de Santana inclui cultura gospel no conselho municipal; entenda

A escolha do novo membro não será feita diretamente pelo poder público; representante será indicado pela própria comunidade

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:55

Cultural gospel pode se tornar patrimônio baiano
Cultural gospel garantiu um representante no Conselho Municipal de Cultura de Feira  Crédito: Shutterstock

O cenário das políticas culturais de Feira de Santana passa por uma mudança a partir desta sexta-feira (3). Foi sancionada a Lei Nº 4.339/2025, que garante a inclusão de um representante do segmento da cultura gospel no Conselho Municipal de Cultura de Feira de Santana.

A nova lei altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 2.956, de 16 de dezembro de 2008, que define a composição do conselho. Com a mudança, foi adicionado o inciso XXIV, estabelecendo a vaga para "um representante do segmento da Cultura Gospel". A medida entra em vigor na data de sua publicação. A composição do conselho já conta com representantes de diversas áreas, como:

Informações sobre Feira de Santana

Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução
Em 2022, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos era de 97,56% em Feira por Reprodução/Youtube
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10,54 para 1.000 nascidos vivos por Thuane Maria/GOVBA
Feira de Santana apresenta 63,8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado por Google Street View
Último censo identificou 616.272 pessoas em Feira de Santana por Reprodução
Em 2021, o PIB per capita de Feira de Santana era de R$ 27.691,08 por César Marques/Matheus Landim/GOVBA
Câmara Municipal de Feira de Santana por Divulgação
1 de 7
Feira de Santana tem 1.304,425 km² por Reprodução

  • Dança;
  • Identidade e diversidade cultural;
  • Audiovisual;
  • Cultura popular;
  • Matriz africana;
  • Literatura.

Como será a escolha do representante gospel?

A escolha do novo membro não será feita diretamente pelo poder público. De acordo com o artigo 2º da nova lei, o representante gospel no conselho será indicado pela própria comunidade. Poderão fazer a indicação "igrejas, entidades, associações ou coletivos atuantes no segmento cultural gospel". Os critérios detalhados para essa nomeação ainda serão definidos e formalizados pelo regimento interno do próprio Conselho Municipal de Cultura.

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Mais recentes

Imagem - Nova lei torna pais responsáveis por danos em escolas de São Sebastião do Passé

Nova lei torna pais responsáveis por danos em escolas de São Sebastião do Passé
Imagem - Vagas para PCDs em Feira de Santana crescem mais de 700% em setembro

Vagas para PCDs em Feira de Santana crescem mais de 700% em setembro
Imagem - São Sebastião do Passé terá shows de Xanddy e Aline Barros

São Sebastião do Passé terá shows de Xanddy e Aline Barros

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo
01

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Imagem - Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista
02

Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues
04

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues