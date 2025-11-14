OPORTUNIDADE

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Inscrições seguem até o dia 17 de novembro

Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:00

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil. Crédito: Shutterstock

O município de Caarapó, no Mato Grosso do Sul, abriu inscrições para um processo seletivo com 36 vagas e salários de até R$ 11,7 mil. O certame, organizado pela Assomasul, visa à contratação temporária de profissionais para diversas secretarias municipais, com oportunidades distribuídas entre níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições seguem até o dia 17 de novembro.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser realizadas presencialmente, mediante entrega de documentação obrigatória em envelope lacrado, incluindo RG, CPF, comprovante de residência e demais declarações previstas no processo.

Processo seletivo de Caaparó 1 de 3

Etapas do processo seletivo

O processo será dividido em três fases:

Análise curricular, com critérios específicos para cada nível de escolaridade (do alfabetizado ao superior);

Entrevista técnica, que levará em conta apresentação pessoal, competências comportamentais e comprometimento, com pontuação de 0 a 10;

Classificação final, que será divulgada após os prazos de recursos.

Vagas e lotações

As oportunidades contemplam diferentes áreas da administração municipal. No ato da inscrição, o candidato deve escolher a lotação desejada — entre as secretarias de Obras, Saúde, Planejamento, Assistência Social, Governo e Administração e Agricultura. Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 11,7 mil.