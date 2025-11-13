Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 267 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Oportunidades são para candidatos do ensino médio e fundamental

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Cotia, em São Paulo, anunciou um concurso público com 267 vagas para cargos efetivos na rede municipal de ensino. O concurso, que será executado pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais, oferece oportunidades para candidatos de níveis médio e superior, com reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. Os salários variam entre R$ 2,5 mil e R$ 7,7 mil. 

As inscrições estão abertas até o dia 30 de novembro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. As taxas variam de R$ 59 a R$ 75, conforme o cargo escolhido.

De acordo com o edital, os candidatos devem atender aos requisitos básicos para investidura no serviço público, como idade mínima de 18 anos, quitação com as obrigações eleitorais e comprovação da escolaridade exigida.

As provas objetivas estão previstas para os dias 14 e 21 de dezembro de 2025, com locais e horários que serão divulgados posteriormente. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

O certame oferece cargos sob o regime estatutário, garantindo estabilidade aos aprovados. A lista completa de funções e o edital completo estão disponíveis no portal da banca organizadora.

Tags:

Emprego Concurso Público

