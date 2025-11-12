OPORTUNIDADE

Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas para níveis médio e superior com salários de até R$ 10 mil

Inscrições seguem até o dia 10 de dezembro

Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:01

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) está com inscrições abertas para um novo concurso público que oferece 101 vagas e salários de até R$ 10 mil. As oportunidades contemplam candidatos com ensino médio e superior.

As inscrições começaram nesta terça-feira (11) e seguem até o dia 10 de dezembro, exclusivamente pela internet. O edital completo, disponível no site da Alego, traz detalhes sobre as disciplinas exigidas em cada cargo e as etapas do processo seletivo.

As vagas estão distribuídas entre os cargos de Policial Legislativo, Analista Legislativo e Assistente Legislativo. Cada função conta com diferentes áreas de atuação, mas a remuneração é unificada dentro do mesmo grupo.