Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas para níveis médio e superior com salários de até R$ 10 mil

Inscrições seguem até o dia 10 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14:01

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) está com inscrições abertas para um novo concurso público que oferece 101 vagas e salários de até R$ 10 mil. As oportunidades contemplam candidatos com ensino médio e superior.

As inscrições começaram nesta terça-feira (11) e seguem até o dia 10 de dezembro, exclusivamente pela internet. O edital completo, disponível no site da Alego, traz detalhes sobre as disciplinas exigidas em cada cargo e as etapas do processo seletivo.

Vagas do concurso da Alego

As vagas estão distribuídas entre os cargos de Policial Legislativo, Analista Legislativo e Assistente Legislativo. Cada função conta com diferentes áreas de atuação, mas a remuneração é unificada dentro do mesmo grupo.

A taxa de inscrição custa R$ 195 para os cargos de nível superior e R$ 120 para os de nível médio.

Tags:

Emprego Concurso

