EMPREGO

Secretaria de Saúde abre inscrições para concurso público com 380 vagas e salários de até R$ 4,2 mil

Oportunidades são para atuar em municípios de Minas Gerais

Millena Marques

Publicado em 5 de março de 2026 às 12:01

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil Crédito: Shutterstock

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) abriu inscrições para um concurso público que oferece 380 vagas para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde (EPGS), além de formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 2 de abril, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

Os profissionais poderão atuar tanto na Unidade Central da SES-MG, em Belo Horizonte, quanto nas Unidades Regionais de Saúde (URS) em diferentes regiões do estado.

Requisitos e remuneração

Para disputar o cargo de EPGS, é necessário possuir diploma de curso superior de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, de acordo com a área de formação indicada no edital. As vagas abrangem diversas áreas do conhecimento, incluindo Enfermagem, Farmácia, Medicina, Psicologia, Serviço Social, Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Sistemas de Informação, Engenharia Civil, entre outras. A carga horária é de 40 horas semanais, sob regime estatutário.

A remuneração inicial para o Nível I, Grau A, é de R$ 4.287,02. O valor é composto por vencimento básico de R$ 2.858,01 e pela Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde (GAGES), no valor de R$ 1.429,01. Os servidores também recebem ajuda de custo para alimentação por dia útil trabalhado, de R$ 50 fixos e R$ 25 variáveis, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 48.113/2020.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Taxa de inscrição e isenção

A taxa de inscrição custa R$ 59 e deve ser paga por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), emitido no momento da inscrição, até o dia 6 de abril. Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição, sendo considerada válida a última registrada no sistema.

Podem solicitar isenção do pagamento candidatos que sejam doadores regulares de sangue, membros de mesa receptora de votos que tenham atuado nos dois anos anteriores, desempregados amparados pela Lei Estadual nº 13.392/1999 e pessoas inscritas no CadÚnico. O pedido deve ser realizado até as 16h da próxima sexta-feira (6), exclusivamente pelo site do IBGP.

Provas

O processo seletivo será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas com caráter eliminatório e classificatório. A aplicação das provas está prevista para o dia 3 de maio, no período da manhã, em Belo Horizonte e em outros 15 municípios polo distribuídos pelo estado.

A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha, somando 80 pontos. Para ser aprovado, o candidato deverá obter pelo menos 40 pontos e acertar ao menos uma questão em cada disciplina. Já a prova discursiva terá valor de 40 pontos.